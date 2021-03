Composites One adquiere el negocio de materiales de proceso de Solvay

SCHAUMBURG, Illinois, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Composites One, el principal proveedor norteamericano de materiales compuestos y servicios de valor agregado, ha adquirido el negocio de Materiales de proceso de la Unidad de Negocio Global de Materiales Compuestos de Solvay. La adquisición es una oportunidad única para que la empresa añada capacidades de fabricación y ventas internacionales en materiales especializados que se utilizan en numerosos procesos de fabricación de compuestos asistidos por vacío.

Emko Capital, que se especializa en invertir y administrar negocios industriales y de manufactura privados, trabajó con Composites One en esta exitosa adquisición.

El negocio adquirido ha sido rebautizado como Aerovac y es un importante fabricante, desarrollador y proveedor de materiales de proceso, herramientas y servicios utilizados en el procesamiento de materiales preimpregnados, infusión al vacío, laminación de vidrio y otras aplicaciones industriales.

La marca Aerovac se creó en la década de los setenta en Europa y siempre ha representado la innovación en materiales de proceso. En 2000, se convirtió en Richmond/Aerovac, un nombre al que se hace referencia en las especificaciones aeroespaciales actuales. "El nombre Aerovac rinde homenaje a la herencia de la marca y al enfoque en el cliente, que ahora se combinan con la presencia en el mercado de Composites One", señaló Robert Murdock, vicepresidente y gerente general de Aerovac.

La línea Aerovac está conformada por una amplia gama de materiales para embolsado al vacío, desde bolsas al vacío, telas de ventilación, películas y telas de compresión, hasta tejidos pelables (peel plies), cintas sellantes, válvulas y mangueras. También cuenta con kits de materiales y herramientas ligeras y pesadas a la medida.

Estos productos son los mismos materiales de proceso de calidad que Composites One viene proporcionando a sus clientes durante los últimos dos años mientras se desempeñaba como distribuidor de Solvay en Norteamérica. "Aerovac es una extensión estratégica natural del negocio de Composites One. Nos posiciona para el crecimiento futuro y además establece a Composites One como un proveedor importante para los mercados aeroespacial, eólico y marítimo".

"Creemos que el negocio de Materiales de proceso se beneficiará enormemente de ser parte de Composites One", señaló Carmelo Lo Faro, presidente de la Unidad de Negocio Global de Materiales Compuestos de Solvay. "Su intención es crecer e invertir en el negocio, fomentar la innovación, la confiabilidad y el servicio al cliente y aprovechar el excelente trabajo que ha realizado nuestro equipo".

Con esta adquisición, Composites One incorpora varias plantas de manufactura, diseño/fabricación de kits y distribución de materiales, incluyendo Santa Fé Springs, California; Sumner, Washington; Keighley, Reino Unido; Mondovi, Italia y Toulouse, Francia. Una planta adicional en Toulouse se centra en el diseño y fabricación de herramientas ligeras y pesadas. Otra adquisición atractiva es una empresa de distribución con sede en el Reino Unido, Med-Lab, que comercializa consumibles para el reacondicionamiento de motores de aviones e instrumentos de prueba de combustible.

Para obtener más información sobre Aerovac, visite www.aerovac.com.

Acerca de Composites One

Composites One es el principal distribuidor de materiales compuestos de Norteamérica que atiende a clientes de más de 44 ubicaciones. Composites One ofrece a los fabricantes y moldeadores de compuestos miles de productos de 600 de los principales proveedores de la industria a través de la fuerza de ventas técnicas, soporte técnico y servicio al cliente más experimentada de la industria. La compañía ofrece una variedad de servicios de valor agregado que incluyen tecnologías de moldes cerrados, revisiones de aplicaciones de procesos, asistencia para el cumplimiento normativo y un soporte técnico inigualable. Composites One tiene su sede en Schaumburg, Illinois. Obtenga más información en www.compositesone.com.

Acerca de Emko Capital

Emko Capital se enfoca exclusivamente en invertir y administrar negocios industriales y de manufactura privados. Para obtener más información acerca de Emko, visite www.emkocapital.com.

