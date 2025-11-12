Compteur d'énergie CC intelligent iDCM7 de CHINT : sécurité et efficacité des stations de recharge pour véhicules électriques

SHANGHAI, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le Green Deal européen et l'interdiction des véhicules à moteur à combustion interne en 2035 continuent de progresser, l'infrastructure de recharge des véhicules électriques est confrontée à une pression de modernisation sans précédent. Selon les dernières données de la direction générale de l'énergie de l'UE, le taux de défaillance des bornes de recharge publiques en Europe atteint actuellement 18 %, tandis que la compatibilité insuffisante des paiements entre réseaux entraîne des défaillances de recharge pour 30 % des utilisateurs.

Dans cette bataille cruciale pour la transition énergétique, CHINT a lancé à l'échelle mondiale le compteur d'énergie CC intelligent iDCM7, proposant ainsi une solution complète conforme à des normes strictes grâce à sa matrice technologique révolutionnaire pour le marché européen et la révolution émergente de la mobilité énergétique. Le compteur d'énergie CC intelligent iDCM7 offre une sécurité et une efficacité accrues pour les stations de recharge de véhicules électriques et respecte toutes les certifications obligatoires de l'UE. Ce produit relève quatre défis majeurs sur le marché européen : la conformité réglementaire, l'adaptabilité à l'environnement, l'efficacité de la charge et la connectivité. Il passe ainsi d'une simple « facilité d'utilisation » à une « haute efficacité et polyvalence ». Cette transformation permet d'apporter un soutien solide à divers scénarios. Qu'il soit déployé pour des plateformes autoroutières, des parcs logistiques ou la recharge résidentielle, il fournit des solutions précises, efficaces et fiables adaptées à chaque contexte.

Relever quatre défis majeurs

Cette borne de recharge à courant continu de CHINT répond aux besoins du marché européen en offrant quatre avantages fondamentaux :

Conformité règlementaire : entièrement conforme aux normes de certification MID de l'UE avec une précision de 0,5 % pour la tension/courant/puissance et la mesure de l'énergie de classe B, elle s'aligne parfaitement sur les réglementations strictes de l'UE.

: entièrement conforme aux normes de certification MID de l'UE avec une précision de 0,5 % pour la tension/courant/puissance et la mesure de l'énergie de classe B, elle s'aligne parfaitement sur les réglementations strictes de l'UE. Adaptabilité aux environnements extrêmes : la plage de température de fonctionnement de -35℃~+70℃ avec des bornes scellées garantit un fonctionnement stable dans les vagues de froid nordiques et les canicules du sud de l'Europe, résolvant les taux de défaillance élevés dans les régions à forte humidité (≤95% sans condensation).

: la plage de température de fonctionnement de -35℃~+70℃ avec des bornes scellées garantit un fonctionnement stable dans les vagues de froid nordiques et les canicules du sud de l'Europe, résolvant les taux de défaillance élevés dans les régions à forte humidité (≤95% sans condensation). Chargement à haut rendement : la puissance maximale de 650 A est supérieure à la norme européenne de 400 kW pour le pool de charge de 2025, ce qui permet de rétablir l'autonomie de 300 km en 15 minutes et de répondre à la demande des utilisateurs qui souhaitent une charge plus rapide.

: la puissance maximale de 650 A est supérieure à la norme européenne de 400 kW pour le pool de charge de 2025, ce qui permet de rétablir l'autonomie de 300 km en 15 minutes et de répondre à la demande des utilisateurs qui souhaitent une charge plus rapide. Intégration de réseaux intelligents : le compteur prend en charge les interfaces RS485/Ethernet et les protocoles Modbus-RTU/HTTP/HTTPS pour une intégration transparente dans les principaux réseaux de facturation européens, résolvant ainsi les problèmes de confusion et d'incompatibilité des données liés aux paiements transfrontaliers.

Répondre à divers scénarios

Cette solution de CHINT couvre divers scénarios de services :

Carrefours autoroutiers : le système de charge ultra-rapide de 650 A pour les réseaux de base RTE-T permet de charger 8 à 10 véhicules par heure, ce qui répond aux exigences de l'UE en matière d'infrastructure de « couverture de charge de 60 km ».

: le système de charge ultra-rapide de 650 A pour les réseaux de base RTE-T permet de charger 8 à 10 véhicules par heure, ce qui répond aux exigences de l'UE en matière d'infrastructure de « couverture de charge de 60 km ». Centres commerciaux urbains : la compatibilité avec les mesures en 4 fils et la compensation des pertes de câble garantissent la précision du comptage dans les parkings complexes, améliorant ainsi la transparence des revenus de l'opérateur.

: la compatibilité avec les mesures en 4 fils et la compensation des pertes de câble garantissent la précision du comptage dans les parkings complexes, améliorant ainsi la transparence des revenus de l'opérateur. Parcs logistiques : la version haute tension 1000 V avec alimentation auxiliaire 12~24 VCC assure une charge stable pour les poids lourds électriques.

: la version haute tension 1000 V avec alimentation auxiliaire 12~24 VCC assure une charge stable pour les poids lourds électriques. Systèmes de recharge pour les communautés : la conception modulaire prend en charge des configurations de courant de 250 à 650 A, ce qui permet de répondre parfaitement aux demandes de charge variables des communautés et de réduire les coûts d'investissement initiaux.

Un facteur clé pour l'expansion des réseaux de recharge en Europe

L'iDCM7 récemment lancé par CHINT mérite vraiment d'être mis en évidence. Certification MID de l'UE, adaptabilité à des températures très larges, charge rapide en 15 minutes et compatibilité avec tous les scénarios - chaque atout correspond parfaitement aux besoins essentiels des clients européens.

Avec en toile de fond le compte à rebours de l'UE pour obliger les États membres à déployer des stations de recharge rapide tous les 60 kilomètres, le lancement de l'iDCM7 de CHINT marque non seulement une nouvelle phase de collaboration entre la Chine et l'UE dans le domaine des technologies vertes, mais signale également une mise à niveau majeure des normes en matière d'infrastructures énergétiques intelligentes. En intégrant pleinement les directives européennes dans les compteurs et la résilience climatique, cette solution permet de relever simultanément trois défis essentiels : conformité aux réglementations, adaptation aux environnements extrêmes et efficacité de la recharge ultra-rapide, ce qui en fait un élément clé de l'expansion du réseau de recharge en Europe. Grâce à cette avancée technologique précise, CHINT se consacre aux objectifs de neutralité carbone à l'échelle mondiale.

