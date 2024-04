COMROD ACQUIERT TRIAD RF SYSTEMS

Pénétrer davantage les marchés des systèmes sans pilote et des satellites

TAU, Norvège, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- COMROD Communication AS (COMROD), a acquis une part majoritaire de Triad RF Systems Inc. (Triad). L'entreprise basée à East Brunswick, dans New Jersey aux États-Unis est un concepteur et fabricant innovant d'amplificateurs RF/micro-ondes et de solutions radio intégrées pour la communication RF à longue portée dans des environnements difficiles, y compris les applications de défense et les systèmes aérospatiaux.

L'acquisition de Triad renforce la position de COMROD en tant que premier fabricant d'accessoires radio qui aide les clients à aller plus loin grâce à une technologie de pointe. En plus de renforcer la capacité de COMROD dans le domaine des radiofréquences, les entreprises combinées seront en mesure de collaborer à la mise au point de solutions de nouvelle génération pour l'extension de la portée des ondes radio. Les efforts constants de Triad pour repousser les limites des données et des distances, combinés à son soutien RF et à son ingénierie des applications, renforceront le développement et les capacités techniques de COMROD aux États-Unis et dans le monde entier.

« Après 75 ans d'activité continue, nous sommes ravis d'intégrer la gamme de produits gratuits et les capacités techniques de Triad au groupe COMROD. Cette acquisition nous permettra de maintenir notre longévité et de devenir un fournisseur de systèmes de communication de premier plan », a déclaré Ole Gunnar Fjelde, directeur général de COMROD Communication AS.

Triad conservera sa marque et desservira le marché sous le nom de TRIAD RF, A COMROD COMPANY.

À propos de COMROD

COMROD Communication AS est l'un des principaux fabricants internationaux d'antennes, de systèmes de contrôle, de mâts et d'alimentation pour la défense et les marchés commerciaux.

À propos de TriadRF Systems

Triad RF Systems est un concepteur et fabricant innovant d'amplificateurs RF/micro-ondes et de systèmes radio intégrés pour les environnements difficiles. Fondée il y a 10 ans par trois vétérans de l'industrie avec 65 ans d'expertise combinée en ingénierie, Triad s'appuie sur une expérience exceptionnelle dans la fourniture de produits hautement performants qui répondent aux exigences SWaP strictes des communications sans fil militaires et commerciales, des communications par satellite, du radar, et des applications ISR/guerre électronique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.comrod.com/triadrf

CONTACT :

Will Convery

Tél. : +1 (216) 403-4838

E-mail : [email protected]

Site web : www.comrod.com