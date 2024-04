COMROD ERWIRBT TRIAD RF SYSTEMS

Weiteres Vordringen in die Märkte für unbemannte Systeme und Satelliten

TAU, Norwegen, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- COMROD Communication AS (COMROD) hat eine Mehrheitsbeteiligung an Triad RF Systems Inc. (Triad) erworben. Das Unternehmen aus East Brunswick, New Jersey, USA, ist ein innovativer Entwickler und Hersteller von HF/Mikrowellen-Verstärkern und integrierten Funklösungen für die HF-Kommunikation mit großer Reichweite in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Verteidigungsanwendungen und Luft- und Raumfahrtsystemen.

Mit der Übernahme von Triad positioniert sich COMROD weiter als führender Hersteller von Funkzubehör, der seinen Kunden mit modernster Technologie zu mehr Reichweite verhilft. Neben der Stärkung der HF-Fähigkeiten und -Kapazitäten von COMROD werden die fusionierten Unternehmen in der Lage sein, bei der nächsten Generation von Radio Range Extension-Lösungen zusammenzuarbeiten. Triads ständiges Bestreben, die Grenzen von Daten und Entfernungen zu erweitern, wird in Verbindung mit ihrem HF-Support und ihrer Anwendungstechnik die Entwicklungs- und technischen Fähigkeiten von COMROD in den Vereinigten Staaten und weltweit verbessern.

„Nach 75 Jahren kontinuierlicher Geschäftstätigkeit freuen wir uns, die ergänzende Produktpalette und die technischen Fähigkeiten von Triad in die COMROD-Gruppe aufzunehmen. Diese Übernahme wird es uns ermöglichen, unsere Langlebigkeit fortzusetzen und ein führender Anbieter von Kommunikationssystemen zu werden", sagte Ole Gunnar Fjelde, CEO von COMROD Communication AS.

Triad wird sein Branding beibehalten und den Markt unter dem Namen TRIAD RF, A COMROD COMPANY bedienen.

Informationen zu COMROD

COMROD Communication AS ist ein führender internationaler Hersteller von Antennen, Kontrollsystemen, Masten und Stromversorgungen für den Verteidigungs- und kommerziellen Markt.

Informationen zu Triad RF Systems

Triad RF Systems ist ein innovativer Entwickler und Hersteller von HF/Mikrowellen-Verstärkern und integrierten Funksystemen für anspruchsvolle Umgebungen. Triad RF wurde vor 10 Jahren von drei Industrieveteranen gegründet, die zusammen über 65 Jahre Erfahrung im Ingenieurwesen verfügen. Das Unternehmen kann auf eine herausragende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Hochleistungsprodukten verweisen, die die strengen SWaP-Anforderungen von militärischen und kommerziellen drahtlosen Kommunikations-, Satcom-, Radar- und ISR-/Electronic Warfare-Anwendungen erfüllen.

