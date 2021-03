COMUNICADO:Las imágenes de fluorescencia de MolecuLight detectaron Pseudomonas Aeruginosa en heridas

- Los resultados publicados en el estudio muestran que las imágenes del punto de atención de fluorescencia de MolecuLight detectaron Pseudomonas Aeruginosa (PA) en heridas con una predicción del 93%

El estudio revela la utilidad de la fluorescencia cian para predecir de forma fiable Pseudomonas, un patógeno bacteriano que impide la cicatrización de heridas y a menudo evade los métodos de tratamiento

TORONTO, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., el líder en imágenes de fluorescencia del punto de atención para la detección en el punto de atención de heridas que contienen cargas bacterianas elevadas, anunció la publicación de los resultados de un ensayo clínico independiente y prospectivo de 28 heridas en Diagnostics titulado "Rapid Diagnosis of Pseudomonas aeruginosa in Wounds with Point-of-Care Fluorescence Imaging".