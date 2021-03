Les résultats publiés dans l'étude montrent que l'imagerie par fluorescence au lieu d'intervention de MolecuLight a permis la détection de Pseudomonas Aeruginosa (PA) dans les plaies avec une VPP de 93%

Pseudomonas aeruginosa ( PA ) est un agent pathogène bactérien commun dans les plaies chroniques, connu pour sa tendance à former des biofilms et à échapper aux méthodes de traitement conventionnelles. L'infection par PA est un phénomène courant dans les plaies chroniques 1 et la détection précoce de PA dans les plaies est essentielle pour réduire le risque de plaies plus importantes. La présence de PA dans les plaies est associée à une détérioration rapide des plaies 2 , à des taux plus élevés de rejet de greffe de peau 3 et à des taux plus élevés de septicémie 4 . Les résultats de cette étude dirigée par des cliniciens montrent que l'imagerie par fluorescence utilisant le MolecuLight i: X ® peut rapidement détecter la présence de PA dans les plaies chroniques. Dans le cadre de l'étude, des échantillons de tissus ont été prélevés pour l'analyse en culture des plaies chroniques dans lesquelles du cyan a été observé. Les résultats de cette analyse révèlent que la fluorescence bleu-vert détectée dans les images MolecuLight i: X était prédictive de la présence de PA dans 93 % des plaies étudiées, mais que moins de 20 % des plaies présentaient les symptômes « classiques » de Pseudomonas .

« Je vois tous les jours des blessures qui ne guérissent pas et je me bats parce que la cause est souvent difficile à déterminer. La faculté de dépister les plaies des patients sur place et de différencier les plaies hébergeant des Pseudomonas est un avantage clinique substantiel qui me permet d'adapter immédiatement la thérapie », déclare Rose Raizman, auteur de l'étude et spécialiste du traitement des plaies au Scarborough Health Network, à l'institut de formation des soins infirmiers Lawrence S. Bloomberg de l'université de Toronto. « Les résultats de l'étude et mon expérience clinique avec le MolecuLight i:X suggèrent que le cyan détecté sur les images de fluorescence peut être utilisé pour prédire de manière fiable les Pseudomonas au point de service ».

La nécessité de disposer de méthodes efficaces pour améliorer la détection des bactéries présentes dans les plaies au point de service est incontestable, étant donné que plus de 80 % des plaies présentant une charge bactérienne élevée ne sont pas prises en compte lors de l'examen de routine6,7. La pathogénicité de PA et sa propension à former des biofilms8-11 s'avèrent essentielle à une détection rapide. Les directives cliniques conseillent d'utiliser les symptômes et signes cliniques pour aider à la détection précoce de PA5 ; cependant, ces symptômes ne se manifestent souvent pas lorsqu'il s'agit de plaies infectées. En effet, dans cette étude, moins de 20 % des plaies infectée par PA présentaient ces symptômes. Ainsi, il se peut que les cliniciens ne voient pas la majorité des plaies infectées par PA. Cette étude illustre la manière dont l'imagerie par fluorescence au point de service, parallèlement à l'évaluation des signes cliniques et des symptômes d'infection, peut aider à surmonter ces difficultés. L'imagerie par fluorescence améliore potentiellement la détection de PA dans les plaies et fournit également aux cliniciens chargés du traitement des plaies des informations en temps réel sur l'efficacité des traitements visant à éradiquer le PA.

Cette publication renforce considérablement le nombre croissant de preuves cliniques sur l'utilité de l'imagerie par fluorescence au point de service pour la détection des plaies contenant des bactéries.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence sur de multiples marchés cliniques. Le premier appareil commercialisé de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires, constitue un appareil d'imagerie portable au point de service pour le marché mondial de traitement des plaies, pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et des symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies . La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment l'innocuité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels essentiels.

