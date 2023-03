Comviva apresenta a plataforma ADriN compatível com 5G para experiências orientadas por intenções

A plataforma oferece experiência dinâmica e personalizada ao cliente, agnóstico ao provedor de experiência

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Comviva, líder global em soluções de experiência do cliente e monetização de dados, anunciou hoje o lançamento de seu Aplicativo compatível com 5G Driven Network Platform, ADriN para oferecer uma experiência unificada, simplificada e segura à cadeia de valor B2B2X de Provedores de Serviços Digitais, Empresas, Hyperscalers, desenvolvedores de aplicativos e ecossistema de dispositivos inteligentes.

A plataforma Comviva ADriN conta com recursos dinâmicos que permitem entender o comportamento dos dispositivos conectados em tempo real. Isso permite que a plataforma orquestre e ofereça experiências personalizadas e orientadas por intenção em um ambiente seguro e controlado, independentemente dos provedores de experiência subjacentes - DSPs, Empresas e Hyperscalers.

Animado com este desenvolvimento, o CEO da Comviva, Manoranjan (Mao) Mohapatra, disse "Na Comviva, priorizamos a criação de experiências únicas para que os usuários finais de nossos clientes permaneçam relevantes. Nosso compromisso com o engajamento mais profundo do cliente e investimentos significativos levou ao desenvolvimento da ADriN, uma plataforma que simplifica a experiência do usuário no segmento inexplorado B2B2X. Com novos modelos de engajamento centrados em ARR e Network-as-a-Service, a ADriN está posicionada para se tornar um contribuinte crítico para o crescimento de primeira linha de qualquer provedor de experiência".

ADriN simplifica o processo de captura e compreensão das intenções de clientes finais de empresas e provedores de serviços digitais. Oferece uma interface fácil de usar que oferece uma experiência de serviço confiável e segura. Usando a AdriN, as intenções são capturadas e processadas por meio de aplicativos de aprendizado de máquina em vários dispositivos, o que, por sua vez, cria um catálogo de serviços em tempo real. Isso permite que redes e infraestruturas respondam de maneira específica a intenções em constante mudança.

Isso cria uma lucrativa oportunidade de monetização para os custodiantes da cadeia de valor B2B2X com a adoção de modelos de ARR, como Network-as-a-Service. A oportunidade de monetização é altamente atribuída às intenções capturadas dos dispositivos ou máquinas do consumidor final ou interface por meio de sua simples linguagem nativa. A ADriN processa e converte efetivamente essa intenção em modelos de chamada aberta e a APIs abertas, que se integram perfeitamente ao ecossistema. Esta orquestração resulta em uma experiência personalizada para o consumidor, sem a necessidade de se preocupar com os guardiões da rede a que estão conectados, seja a rede G ou outras redes.

Falando no lançamento, Swapnil Shah, vice-presidente de 5G e Edge Business Group da Comviva, disse: "A ADriN recebeu uma forte validação nos últimos tempos de players de nicho do ecossistema, como provedores de serviços digitais, empresas e hiperescaladores. Com a crescente popularidade das operações AI-based, dispositivos ML-driven e comunidades de desenvolvedores de aplicativos, a ADriN está preparada para causar um impacto distinto nas cadeias de valor B2X e B2B2X nos próximos anos. Os esforços colaborativos da CAMARA, 5G PPP, ORAN, TIP, 5G ACIA, GSMA Op, ETSI, 3GPP, VEPP e DSPs também contribuíram para democratizar as redes orgânicas para os desenvolvedores, enquanto as iniciativas orientadas pelo governo abriram caminho para um futuro orientado para a intenção".

Para mais informações, entre em contato com:

Sundeep Mehta

PR & Comunicações Corporativas

Comviva Technologies Ltd.

Tel +91- 9910030732

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

FONTE Comviva

SOURCE Comviva