Comviva augmente ses investissements sur les marchés occidentaux pour accélérer sa croissance

NEW DELHI, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Comviva, le leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui la nomination de cadres afin d'accélérer sa croissance. Les nouveaux dirigeants auront pour objectif spécifique de soutenir la vision stratégique de Comviva basée sur l'expansion de nouveaux marchés et des relations plus approfondies avec les clients dans un contexte d'économie numérique en pleine accélération.

Paul Barowsky

Paul Barowsky a été nommé directeur de la croissance, un poste nouvellement créé qui comprend la responsabilité de gérer l'expansion en Amérique du Nord et sur les marchés européens. Paul possède une riche expérience dans le développement d'entreprises en Amérique du Nord et rejoint l'entreprise avec un palmarès impressionnant dans le domaine de la croissance des entreprises de technologie et de télécommunications, ayant précédemment occupé des postes de direction chez Syniverse et CISCO.

Vineeth Rajagopal dirigera la stratégie nord-américaine et le programme mondial de partenariat et d'alliance. Il sera responsable de la mise en place et du maintien de partenariats et d'alliances stratégiques au niveau mondial. Vineeth a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur et a travaillé avec des sociétés de conseil de premier plan telles qu'Accenture et Deloitte.

Parashar Vijaybhai rejoint l'équipe de direction et sera le gestionnaire de réussite client pour l'Amérique du Nord. Il sera chargé de veiller à la réussite des clients en leur garantissant une expérience positive et en obtenant les résultats commerciaux souhaités.

Manoranjan Mohapatra, PDG de Comviva, a déclaré : « Il s'agit d'un pas en avant dans notre vision de croissance et de transformation Comviva 2.0, et je suis ravi d'accueillir Paul, Vineeth et Parashar dans cette aventure. Grâce à leur expertise et à leur expérience, nous sommes certains d'accélérer la croissance et d'étendre notre empreinte à l'échelle mondiale. Nous continuerons à investir et à renforcer nos capacités clés pour atteindre nos objectifs de croissance ».

Paul Barowsky a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Comviva à un moment aussi passionnant. Les solutions de Comviva ont déjà eu un impact significatif sur l'industrie et une opportunité mondiale bien plus importante se présentera à l'avenir. Je me réjouis de ma collaboration avec Comviva alors que nous nous développons pour devenir un leader distinctif en tant que fournisseur de succès numérique pour le monde entier ».

Comviva a également dévoilé récemment son nouveau centre d'excellence aux Pays-Bas, qui offre à ses clients une expérience d'innovation et de livraison plus intégrée au niveau mondial. Le centre des Pays-Bas sera le centre de prestation pour les marchés européens, ce qui permettra de développer les capacités numériques du portefeuille de solutions FinTech, MarTech et DigiTech.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2046253/Paul_Barowsky.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

SOURCE Comviva