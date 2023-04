Comviva steigert Investitionen in den westlichen Märkten zur Beschleunigung des Wachstums

NEU-DELHI, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Kundenerfahrung und Datenmonetarisierung, hat heute die Ernennung wichtiger Führungskräfte zur Beschleunigung des Wachstums bekannt gegeben. Die neuen Führungskräfte werden insbesondere die strategische Vision von Comviva unterstützen, die auf der Expansion in neue Märkte und der Vertiefung der Kundenbeziehungen in einer sich beschleunigenden digitalen Wirtschaft basiert.

Paul Barowsky

Paul Barowsky hat die neu geschaffene Rolle des Chief Growth Officer übernommen und ist in erster Linie dafür verantwortlich, die Expansion in Nordamerika und den europäischen Märkten voranzutreiben. Paul verfügt über reichhaltige Erfahrung bei der Skalierung von Unternehmen in Nordamerika und bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums von Technologie- und Telekommunikationsunternehmen mit, nachdem er zuvor Führungspositionen bei Syniverse und CISCO innehatte.

Vineeth Rajagopal wird die nordamerikanische Strategie vorantreiben und das globale Partner- und Allianzprogramm leiten. Er ist verantwortlich für den Aufbau und die Pflege strategischer Partnerschaften und Allianzen auf der ganzen Welt. Vineeth bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Branche mit und hat mit führenden Beratungsunternehmen wie Accenture und Deloitte zusammengearbeitet.

Parashar Vijaybhai tritt dem Führungsteam bei und wird die Organisation der Customer Success Manager (CSM) für Nordamerika leiten. Er wird für die Sicherstellung des Kundenerfolgs verantwortlich sein, indem er ein positives Kundenerlebnis gewährleistet und die gewünschten Geschäftsergebnisse liefert.

Manoranjan Mohapatra, CEO von Comviva, sagte: „Dies ist ein weiterer Schritt in unserer Comviva 2.0 Wachstums- und Transformationsvision, und ich freue mich, Paul, Vineeth und Parashar als Teil dieser Reise begrüßen zu dürfen. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung sind wir zuversichtlich, dass wir unser Wachstum beschleunigen und unsere Präsenz weltweit ausbauen können. Wir werden auch in Zukunft weiter investieren und unsere Schlüsselkompetenzen ausbauen, um unsere Wachstumsziele zu erreichen."

Paul Barowsky sagte: „Ich freue mich, zu einem so spannenden Zeitpunkt zu Comviva zu stoßen. Die Lösungen von Comviva haben bereits einen bedeutenden Einfluss auf die Branche, und es gibt weitaus größere globale Möglichkeiten, die sich in Zukunft ergeben werden. Ich freue mich auf meine Mitarbeit, während wir uns zu einem unverwechselbaren, weltweit führenden Anbieter für digitalen Erfolg entwickeln."

Comviva hat vor kurzem auch sein neues Kompetenzzentrum in den Niederlanden eröffnet, um seinen Kunden eine stärker global integrierte Innovations- und Liefererfahrung zu bieten. Das Zentrum in den Niederlanden soll als Drehscheibe für die europäischen Märkte fungieren, um die digitalen Fähigkeiten rund um das Portfolio von Fintech-, MarTech- und DigiTech-Lösungen weiter auszubauen.

