Comviva dévoile la nouvelle génération de MobiLytix™ Marketing Studio

Lancement de la plateforme de marketing omni-canal de nouvelle génération, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), avec une nouvelle solution de marketing numérique et de fidélisation et de récompenses améliorée.

NEW DELHI, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Comviva , le responsable mondial des solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui ses nouvelles capacités pour aider les fournisseurs de services de communication (FSC) à offrir une expérience client personnalisée à grande échelle et à stimuler la croissance.

Ce nouveau lancement marque une accélération de l'évolution de l'industrie des télécommunications vers une plateforme intégrée et axée sur la technologie pour l'engagement numérique et la valeur durable du client, ce qui constitue déjà une perturbation majeure dans d'autres secteurs.

Les nouvelles solutions annoncées comprennent :

Lancement de la nouvelle génération MobiLytix TM Marketing Studio - portefeuille intégré de solutions de marketing comprenant le marketing en temps réel, le marketing numérique, les récompenses et l'atelier d'IA (AI X )

- Introduction d'une nouvelle MobiLytix TM Digital Marketing solution - une plateforme d'automatisation de l'engagement client pour les canaux numériques

solution - Amélioration majeure de la MobiLytixTM Rewards solution - une plateforme pour offrir des programmes de fidélisation et de récompenses attrayants pour les consommateurs finaux, les entreprises et les employés

La nouvelle plate-forme MobiLytixTM Marketing Studio de Comviva fournit aux fournisseurs de services de communication (FSC) des capacités uniques pour exécuter des programmes de marketing omni-canal à fort impact afin d'augmenter les revenus et la valeur de la vie des clients. Avec une nouvelle solution de marketing numérique, une plateforme améliorée de récompenses et de fidélisation, une IA éprouvée et des capacités de produits de marketing en temps réel, la nouvelle plateforme Comviva permet aux entreprises de prendre le contrôle total de l'engagement des clients tout au long du cycle de vie et de proposer des expériences numériques différenciées en temps réel à l'échelle.

Manoranjan 'Mao' Mohapatra, Directeur général de Comviva, a déclaré à cette occasion : « Notre stratégie visant à offrir une expérience numérique personnalisée à grande échelle apporte une valeur et une croissance immenses à nos clients. Je suis ravi d'annoncer le lancement de notre nouvelle génération de MobiLytix™ Marketing Studio qui offre une expérience numérique transparente alimentée par l'IA au client sur tous les canaux. Nous vivons une époque passionnante, et nous sommes fiers de prendre la tête de l'élaboration de l'agenda de la meilleure expérience client du secteur. »

Amit Sanyal, Vice-président exécutif et Directeur d'exploitation - Solutions de valeur pour les consommateurs chez Comviva, a déclaré : « Offrir une expérience numérique personnalisée et contextuelle en temps réel et à grande échelle est la prochaine étape importante pour les spécialistes du marketing. Nous sommes heureux de faire un pas en avant dans cette direction. Avec MobiLytix™ Marketing Studio, nous créons de nouvelles capacités et de nouveaux repères pour optimiser l'expérience numérique en temps réel grâce à la technologie. Chaque solution, qu'elle soit utilisée seule ou en combinaison, doit aider les entreprises à obtenir des résultats concrets. »

MobiLytix™ est l'une des principales plateformes de marketing au niveau mondial qui unifie l'engagement client, la science des données et les capacités d'automatisation intelligentes pilotées par l'IA au sein d'une seule et même plateforme pour exécuter des campagnes en temps réel et à l'échelle. En s'adressant aux clients avec le bon message, au bon moment, sur n'importe quel canal, les organisations peuvent améliorer l'expérience client, augmenter la valeur de la vie du client et stimuler la croissance des revenus. Avec plus de 200 millions de clients déployés et des clients réalisant des revenus incrémentaux de 8 % et plus, MobiLytix™ a fait ses preuves en matière de réussite client.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Sundeep Mehta

Relations publiques et communications d'entreprise

Comviva Technologies Ltd.

E-mail : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

SOURCE Comviva