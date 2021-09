Comviva divulga MobiLytix™ Marketing Studio de última geração

NOVA DELHI, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Comviva, líder global em soluções de mobilidade, anunciou hoje seus novos e empolgantes recursos para ajudar os Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) a oferecer experiência personalizada ao cliente em escala e impulsionar o crescimento.

O novo lançamento marca uma aceleração da mudança do setor de telecomunicações em direção a uma plataforma integrada e orientada pela tecnologia para o engajamento digital e o valor da vida útil do cliente, o que já é um importante inovador em outros setores.

Os novos anúncios de soluções incluem:

Lançamento do seu MobiLytix TM Marketing Studio de última geração – portfólio integrado de soluções de marketing que inclui Marketing em Tempo Real, Marketing Digital, Recompensas e workbench de IA (IA x )

Introdução de uma nova solução de marketing digital MobiLytix TM - uma plataforma de automação de envolvimento do cliente para canais digitais

- Principal melhoria da solução MobiLytixTM Rewards - uma plataforma que oferece programas de fidelidade e recompensas para consumidores finais, empresas e funcionários.

A nova plataforma MobiLytixTM Marketing Studio da Comviva oferece aos Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) com recursos completos para executar programas de marketing omnicanal de alto impacto para aumentar a receita e o valor da vida do cliente. Com uma nova solução de Marketing Digital, plataforma de recompensas e fidelidade aprimorada, recursos de produtos de marketing em tempo real e IA comprovados em resultados, a nova plataforma da Comviva capacita as empresas a assumir o controle total do engajamento do cliente em todo o ciclo de vida e oferecer experiências digitais diferenciadas em tempo real em escala.

Ao discursar na ocasião, Manoranjan 'Mao' Mohapatra, CEO da Comviva, disse:" Nossa estratégia de liberar a experiência digital personalizada em escala está oferecendo imenso valor e crescimento para nossos clientes. Tenho o prazer de anunciar o lançamento de nosso MobiiLytix™ Marketing Studio de última geração que oferece uma experiência digital contínua e alimentada por IA para o cliente em todos os canais. São tempos empolgantes, e temos orgulho de assumir a liderança na formação da agenda da melhor experiência do cliente na categoria."

Amit Sanyal, vice-presidente e diretor de operações - Consumer Value Solutions da Comviva disse: "oferecer experiência digital contextual personalizada em tempo real e em escala é o próximo grande feito para os profissionais de marketing. Temos o prazer de dar o passo à frente nesta direção. Com o MobiLytix™ Marketing Studio, estamos criando novos recursos e padrões de referência para maximizar a experiência digital em tempo real por meio da tecnologia. Cada solução, usada individualmente ou em combinação, ajudará as empresas a promover resultados de negócios impactantes."

A MobiLytix™ é uma das principais plataformas de marketing em todo o mundo que une o engajamento do cliente, a ciência de dados e os recursos inteligentes de automação orientados por IA em uma única plataforma para executar campanhas em tempo real e em escala. Ao engajar os clientes com a mensagem certa, no momento certo, em qualquer canal, as empresas podem melhorar a experiência do cliente, aumentar o valor da vida útil do cliente e impulsionar o crescimento da receita. Com uma base implantada de mais de 200 milhões de clientes, e os clientes obtendo receita incremental de 8% e superior, a MobiLytix™ tem um histórico comprovado de sucesso com o cliente.

