Plateforme intégrée de commerce numérique, d'assistance à la clientèle et de gestion des partenaires, cloud native et basée sur des microservices, pour favoriser l'agilité et la croissance des entreprises

NEW DELHI, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme BlueMarble de nouvelle génération .

La nouvelle BlueMarble est une plateforme intégrée de commerce numérique, de gestion des commandes, de service à la clientèle et de gestion des partenaires. Spécifiquement conçue pour les fournisseurs de services de communication (FSC), il s'agit d'une plateforme numérique ouverte et modulaire, prête pour la 5G, cloud native et basée sur des microservices, qui offre une agilité commerciale, des performances élevées et une grande flexibilité pour offrir rapidement des expériences et un parcours numériques personnalisés.

BlueMarble de Comviva permet aux FSC de servir tous les types de clients (particuliers et entreprises, existants et nouveaux), tous les canaux (assistés, non assistés, actuels et futurs), les entreprises multi-play, et d'exploiter activement les écosystèmes de partenaires. Avec la nouvelle BlueMarble, Comviva prend en charge l'ensemble du cycle de vie numérique du client, de la découverte au paiement et à la prise en charge en passant par l'achat, la commande et la facturation. Elle permet aux FSC d'accéder activement à de nouvelles sources de revenus tout en accélérant le temps de lancement et de monétisation de nouveaux secteurs d'activité, tels que la 5G, les applications cloud, l'IoT et les services virtualisés.

À cette occasion, Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO de Comviva, a déclaré : "Nous plaçons la barre très haut avec notre solution BlueMarble de nouvelle génération. Les frontières entre les secteurs se sont estompées et les fournisseurs de services de communication sont aujourd'hui en concurrence avec des entreprises natives du numérique à différents niveaux. La nouvelle solution BlueMarble représente une évolution majeure et offrira une multitude de nouvelles possibilités aux FSC en cette ère de la 5G, portée par l'innovation et l'agilité. Elle aidera les entreprises à lancer rapidement de nouveaux produits, à accroître leur chiffre d'affaires, à développer leurs écosystèmes de partenaires et à offrir des expériences client de classe mondiale."

" Nous sommes intensément axés sur le client, dans nos feuilles de route de produits, nos engagements consultatifs et la défense de nos clients. La nouvelle solution BlueMarble offre aux organisations une immense flexibilité et des choix technologiques en favorisant l'ouverture et l'interopérabilité", a ajouté M. Mohapatra.

Avec le nouveau BlueMarble, Comviva a introduit une proposition extrêmement forte pour les FSC afin de les aider à se transformer numériquement. La solution a été conçue dans un souci de modularité, ce qui permet une approche progressive de l'ajout de fonctionnalités numériques. Les microservices offrent l'agilité nécessaire pour introduire rapidement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, sans affecter le reste des éléments.

La solution BlueMarble de Comviva a reçu le badge platine du TM Forum for Open APIs Conformance. Les API ouvertes permettent aux entreprises de monétiser et de lancer des services groupés, rapidement et en toute transparence.

