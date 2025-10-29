CON 3 DE 4 ASIENTOS PARA AUTOMÓVIL INSTALADOS INCORRECTAMENTE, NUEVO SERVICIO VIRTUAL QUE AYUDA A GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN ADECUADA DEL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL

Encuentre aquí el comunicado de prensa interactivo multicanal completo: https://www.multivu.com/buckle-up-for-life/9361851-es-buckle-up-for-life-national-safety-council-virtual-car-seat-check

Cualquiera puede usar este servicio gratuito. Permite a los usuarios reunirse de forma virtual y confidencial con un profesional enseguridad en su propio camino de entrada durante el día y la hora que sea más adecuado para ellos.

Para Ana, la instalación adecuada de la silla de auto es una gran preocupación. Ella está esperando un bebé en la primavera y sabe que instalar una silla de auto puede ser complicado.

"Sé lo difícil que puede ser instalar una silla de auto, pero también entiendo lo importante que es saber cómo hacerlo correctamente", dijo Ana. "Por lo tanto, utilizar este servicio virtual con mi teléfono celular, tener un experto en seguridad que me ayude desde mi casa, es un servicio tremendo. Y me da una gran tranquilidad".

El control gratuito de los asientos de seguridad es posible gracias a una subvención de Buckle Up for Life al Consejo Nacional de Seguridad.

"Todos sabemos que instalar una silla de auto puede ser difícil", dijo Gloria Del Castillo, especialista sénior de participación comunitaria de Buckle Up for Life. "Por lo tanto, es importante que los padres y cuidadores no tengan miedo de pedir ayuda. Pero a menudo no saben a dónde acudir para obtener esa ayuda. Con este programa, los padres pueden reunirse con expertos a su conveniencia y asegurarse de que los asientos de sus hijos estén instalados correctamente".

Buckle Up for Life es un programa de educación sobre seguridad para niños pasajeros cuyos expertos en seguridad trabajan en comunidades de todo el país y revisan miles de asientos de seguridad cada año. Fue creado por Cincinnati Children's Hospital Medical Center y Toyota. Los accidentes automovilísticos son una de las principales causas de muertes infantiles no intencionales.

El equipo del Consejo Nacional de Seguridad que proporciona la educación virtual a través de la subvención dice que la plataforma cambia las reglas del juego.

"No importa dónde viva e independientemente de su horario, esta plataforma le permite reunirse con un experto, hacer que vean su asiento para el automóvil y obtener orientación sobre la instalación adecuada", dijo Rosana Rivera, técnica de seguridad de pasajeros infantiles de NSC. "Después de todo, todos los padres merecen tener la confianza de saber que están haciendo todo lo posible para ayudar a mantener a sus hijos seguros".

Cualquier persona interesada en programar una verificación virtual de la silla de auto puede visitar safety-connection.org/Spanish/

Vídeo - https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/serveFlavor/entryId/1_4enfjqpc/flavorId/1_y7v0tg57/prn_folder/MNR/prn_id/MVP/prn_flavor/Source/prn_filename/9361851_Virtual_carseat_example_package.mp4

Vídeo - https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/serveFlavor/entryId/1_ybev8ws3/flavorId/1_4j7xy9mh/prn_folder/MNR/prn_id/MVP/prn_flavor/Source/prn_filename/9361851_Virtual_carseat_package_no_voice_over.mp4

Vídeo - https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/serveFlavor/entryId/1_3ptnguwp/flavorId/1_x7nlt03u/prn_folder/MNR/prn_id/MVP/prn_flavor/Source/prn_filename/9361851_Virtual_carseat_soundbites_and_b_roll.mp4

Foto - https://www.multivu.com/buckle-up-for-life/image/9361851-Ana-wide-shot.jpg

Foto - https://www.multivu.com/buckle-up-for-life/image/9361851-Rosanna-medium-shot.jpg

Foto - https://www.multivu.com/buckle-up-for-life/image/9361851-Buckle-Up-for-Life-smartphone-photo.jpg

FUENTE Buckle Up for Life

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED