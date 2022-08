Conceituado cientista da Universidade de Stanford e inovador em reprogramação celular supervisionará todas as pesquisas da Turn Bio

Vittorio Sebastiano, reconhecido no mundo todo por seu pioneirismo na ciência, amplia suas funções na empresa que ele cofundou à medida que ela se dedica mais a pesquisas clínicas

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Turn Biotechnologies, uma empresa de rejuvenescimento celular que desenvolve novos medicamentos de mRNA para curar doenças sem tratamento relacionadas à idade, anunciou hoje que o cofundador Vittorio Sebastiano, PhD, se tornará seu diretor de pesquisa.

O professor Vittorio Sebastiano, PhD, da Universidade de Stanford, líder no campo emergente da reprogramação celular, supervisionará as pesquisas da Turn Biotechnologies, a empresa que ele cofundou em 2018.

Sebastiano liderou o desenvolvimento da exclusiva plataforma ERA™ baseada em mRNA (reprogramação epigenética do envelhecimento), que a Turn Bio utiliza para produzir coquetéis de proteínas personalizados para rejuvenescer células específicas. Ele assume seu cargo de diretor de pesquisa este mês. Sebastiano atua como presidente do conselho consultivo científico da Turn Bio desde que cofundou a empresa em 2018.

Membro do corpo docente da Faculdade de Medicina de Stanford, autor de mais de 50 artigos científicos e palestrante frequente em conferências de pesquisa em todo o mundo, Sebastiano é uma sumidade no campo emergente da reprogramação celular. Seu laboratório na Universidade de Stanford foi pioneiro no desenvolvimento de um novo paradigma para o tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento e à idade. Ele também liderou a equipe que confirmou pela primeira vez que as células humanas podem ser reprogramadas utilizando a plataforma ERA da Turn Bio.

"A visão e a liderança de Vittorio impulsionarão a inovação da Turn Bio e acelerarão nossos esforços para desenvolver novos tratamentos", disse Anja Krammer, CEO da empresa. "Ele entende profundamente o potencial que nossa ciência tem para redefinir a forma como os médicos tratam as doenças relacionadas à idade e compartilha nosso compromisso de oferecer um fluxo constante de novas soluções para a prática clínica."

Sebastiano, que realizou pesquisas em universidades de renome na Europa e nos Estados Unidos, espera dar vida a suas pesquisas acadêmicas orientando o desenvolvimento dos tratamentos da Turn Bio.

"Os próximos meses serão incrivelmente interessantes, à medida que superarmos a lacuna entre a ciência acadêmica e os tratamentos que mudam vidas, tão desesperadamente necessários a milhões de pessoas em todo o mundo", disse Sebastiano. "Temos o potencial de curar doenças para as quais não existe tratamento atualmente, melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas e realmente transformar e democratizar a assistência médica."

Sebastiano recebeu seus títulos de bacharel e doutor da Università di Pavia, na Itália, e concluiu o pós-doutorado no Max Planck Institute for Molecular Biomedicine na Alemanha e em Stanford. Desde 2014, ele é professor associado de Ginecologia e Obstetrícia em Stanford, no Stanford Institute for Stem Cell Biology. Ele é Woods Family Scholar em Medicina Pediátrica, atuou como codiretor do Stanford Stem Cell PhD Program e recebeu prêmios de prestígio por sua abordagem pioneira e revolucionária para induzir o rejuvenescimento celular, incluindo o Prêmio de Investigador Júnior da American Federation for Aging Research (AFAR) em 2017 e o prêmio Breakthrough in Gerontology Award da AFAR e da Glenn Foundation em 2019.

SOBRE A TURN BIOTECHNOLOGIES

A Turn Bio é uma empresa de fase pré-clínica dedicada ao reparo de tecidos em nível celular. A tecnologia da plataforma ERA™ de mRNA de propriedade da empresa restaura a expressão genética ideal combatendo os efeitos do envelhecimento no epigenoma, o que restaura a capacidade das células de prevenir ou tratar doenças e de curar ou regenerar tecidos, e combate doenças crônicas incuráveis.

Atualmente, a empresa está realizando pesquisas pré-clínicas sobre tratamentos personalizados visando a indicações em dermatologia e imunologia e também está desenvolvendo tratamentos para oftalmologia, osteoartrite e o sistema muscular. Para mais informações, consulte www.turn.bio.

FONTE Turn Biotechnologies

