El destacado científico de la Universidad de Stanford e innovador en el campo de la reprogramación celular supervisará la investigación de Turn Bio de principio a fin

Vittorio Sebastiano, reconocido a nivel mundial por ser pionero en ciencia, tendrá mayor participación en la empresa que cofundó ahora que esta avanza hacia la investigación clínica

MOUNTAIN VIEW, California, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, una empresa de rejuvenecimiento celular que desarrolla nuevos medicamentos de ARNm para curar enfermedades no tratables relacionadas con la edad, anunció hoy que el cofundador Vittorio Sebastiano, PhD, se convertirá en su director de investigación.

El profesor Vittorio Sebastiano, PhD, de la Universidad de Stanford, líder en el campo emergente de la reprogramación celular, supervisará la investigación en Turn Biotechnologies, la empresa que cofundó en 2018.

Sebastiano lideró el desarrollo de la exclusiva plataforma ERA™ (reprogramación epigenética del envejecimiento) basada en ARNm que Turn Bio emplea para producir cócteles de proteínas personalizados a fin de rejuvenecer células específicas. Este mes asume su cargo como director de investigación. Sebastiano se ha desempeñado como presidente de la junta consultiva científica de Turn Bio desde que cofundó la empresa en 2018.

Además, es profesor de Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, autor de más de 50 artículos científicos y ponente frecuente en conferencias de investigación en todo el mundo, y es un miembro destacado del campo emergente de la reprogramación celular. Su laboratorio universitario de Stanford fue pionero en el desarrollo de un nuevo paradigma para el tratamiento del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad. También dirigió el equipo que confirmó por primera vez que las células humanas pueden ser reprogramadas a través de la plataforma ERA de Turn Bio.

"La visión y el liderazgo de Vittorio impulsarán la innovación de Turn Bio y acelerarán nuestros esfuerzos para desarrollar nuevas terapias", afirmó Anja Krammer, directora ejecutiva de la empresa. "Comprende perfectamente el potencial que tiene nuestra ciencia para redefinir la forma en que los médicos tratan las enfermedades relacionadas con la edad, y comparte nuestro compromiso de ofrecer un suministro constante de nuevas soluciones a la clínica".

Sebastiano, quien ha realizado investigaciones en universidades destacadas de Europa y los Estados Unidos, espera que su investigación académica cobre vida a través del desarrollo de las terapias de Turn Bio.

"Los próximos meses serán increíblemente emocionantes, ya que cerraremos la brecha entre la ciencia académica y las terapias que cambian vidas que tan desesperadamente necesitan millones de personas en todo el mundo", afirmó Sebastiano. "Tenemos la posibilidad de curar enfermedades que actualmente no se pueden tratar, mejorar la calidad de vida de millones de personas y transformar y democratizar verdaderamente la atención médica".

Sebastiano es licenciado y doctor por la Universidad di Pavia en Italia y completó su trabajo posdoctoral en el Max Planck Institute for Molecular Biomedicine de Alemania y Stanford. Desde 2014, se desempeña como profesor asociado de OBGyN en Stanford en el Stanford Institute for Stem Cell Biology. Es miembro del programa Woods Family Scholar en el campo de la medicina pediátrica, se ha desempeñado como codirector del programa de doctorado en células madre de Stanford y ha recibido prestigiosos premios por su enfoque pionero y revolucionario para inducir el rejuvenecimiento celular, incluido el premio Junior Investigator Award en 2017 otorgado por la American Federation for Aging Research (AFAR) y el premio Breakthrough in Gerontology Award en 2019 otorgado por la AFAR y Glenn Foundation.

ACERCA DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio es una compañía de etapa preclínica que se enfoca en reparar tejidos a nivel celular. ERA™, la tecnología patentada de la plataforma basada en ARNm de la compañía, restablece la expresión genética óptima combatiendo los efectos del envejecimiento en el epigenoma. Esto restablece la capacidad de las células para prevenir o tratar enfermedades, curar o regenerar los tejidos y luchar contra enfermedades crónicas incurables.

En la actualidad, la compañía está completando investigaciones preclínicas para terapias personalizadas dirigidas a indicaciones en dermatología e inmunología, así como desarrollando terapias para oftalmología, osteoartritis y el sistema muscular. Para obtener más información, visite www.turn.bio.

FUENTE Turn Biotechnologies

