ConceiveAbilities lanza el mejor paquete de compensación para madres sustitutas en el sur de California

LOS ÁNGELES, 10 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este Día de las Madres, celebramos a las mujeres que brindan el regalo máximo del Día de las Madres al convertirse en madres sustitutas. A través de su generosidad, más mujeres pueden y celebrarán la maternidad.

Ser una madre sustituta es más que una labor de amor. Este compromiso que cambia la vida requiere un apoyo integral.

Para obtener más información sobre lo que las madres sustitutas necesitan y desean de su paquete de gestación subrogada, encuestamos a 600 sustitutas experimentadas, incluidas muchas del sur de California.

Estas son sus cinco prioridades principales:

Encontrar a los futuros padres adecuados El monto de pago adecuado sin molestias ni recibos Asistencia legal gratuita para garantizar que el contrato sea justo y válido Cobertura de seguro que brinde tranquilidad sin costo alguno ni gastos de bolsillo Orientación experta a través del proceso de FIV subrogada, en preparación para la transferencia de embriones

Escuchamos y respondimos con nuestro nuevo y mejorado All-In Surrogate Care and Compensation Package, el primer y único programa de su tipo, que presenta:

Nuestro proceso patentado Matching Matters que crea la unión más compatible posible y garantiza que una sustituta sea una socia igualitaria en el proceso de gestación subrogada, que comparta decisiones importantes con el futuro progenitor.

El paquete de compensación para madres sustitutas más completo del mercado. Las sustitutas primerizas pueden ganar hasta $72,000 con nuestro bono de tiempo limitado.

con nuestro bono de tiempo limitado. Nuestro Life Simplicity Plan™, que incluye un gerente de emparejamiento especializado en coordinar el apoyo legal, de seguros y FIV durante toda la trayectoria de las madres sustitutas.

La gestación subrogada inspiró a la madre sustituta del sector de Los Ángeles Nikki Bredeson a apoyar a las familias como lo hace ConceiveAbilities. Incluso se bombeó leche materna para su familia asignada durante treinta y dos meses después de dar a luz a su bebé sustituto. Su trayectoria personal le dio la oportunidad de iniciar su propio negocio: Cookies, Then Milk, una compañía de apoyo a la lactancia que ayuda a las mujeres lactantes a producir, aumentar y mantener su suministro de leche. "El paquete "ConceiveAbilities All-In Care and Compensation" muestra que ConceiveAbilities entiende lo que realmente es más importante para las sustitutas: ¡todo! No omiten nada en el cuidado de las madres sustitutas, ¡desde una primera llamada telefónica verdaderamente educativa hasta ayudar a sortear el período posparto y cada momento entre medio!".

La sustituta Brelani Jiminez señala que ConceiveAbilities superó sus expectativas: "Una cosa es que una agencia explique lo que puede hacer por ti, pero experimentarlo de primera mano en persona es una historia completamente diferente. El paquete All-In Surrogate Care and Compensation ha ayudado no solo a mí, sino también a mi familia, a través de todas las vicisitudes y vueltas inesperadas en el camino. Si su objetivo es contar con una agencia que le brinde el apoyo y la atención que necesita para guiarse a través del proceso de gestación subrogada y a su vez le compensa por su tiempo y voluntad de llevar a cabo la labor de ser madre sustituta, ¡ConceiveAbilities superará sus expectativas y más!".

ConceiveAbilities está agradecida, en este Día de las Madres y en cada Día de las Madres, por Brelani, Cookies, Then Milk y por todas las increíbles sustitutas y otros profesionales que ayudan a las mujeres a llevar nueva vida al mundo.

Conozca más sobre por qué ConceiveAbilities es la mejor agencia para madres sustitutas en todas partes, incluidas las mujeres de Los Ángeles, San Diego y el sur de California.

