Conclusion d'un accord entre Seraphim et Rodina pour la fourniture de modules photovoltaïques de 1 GW.

CHANGZHOU, Chine, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- Jiangsu Seraphim Solar System Co, Ltd. (ci-après dénommée Seraphim), l'un des principaux fabricants mondiaux de modules photovoltaïques, a annoncé le 4 juin avoir conclu un accord portant sur la fourniture de modules photovoltaïques de 1 GW avec Rodina Energy Group LLC (ci-après dénommée Rodina), un fournisseur mondial de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi que d'exploitation et de maintenance. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour proposer des produits et des services solaires de grande qualité aux clients internationaux afin de gagner une plus grande part des marchés étrangers.

« C'est la première fois que Séraphin collabore avec Rodina. Les deux parties conviennent que cet accord créera un domaine de coopération à long terme et mutuellement bénéfique, posant ainsi des bases solides pour les expansions futures. Nous sommes très confiants quant aux résultats de cette collaboration. Ces dernières années, en plus de consolider sa présence en Europe de l'Est et en Asie centrale, Rodina a progressivement étendu ses activités en Amérique du Nord et sur d'autres marchés, ce qui est conforme à l'objectif de Seraphim de fournir aux clients mondiaux des produits de haute qualité et des services professionnels », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

Les modules photovoltaïques faisant l'objet de l'accord de fourniture comprennent des modules monofaciaux et bifaciaux à demi-cellules de série S4 Seraphim, qui intègrent des plaquettes de silicium de 182 mm avec un espacement microdimensionnel de 0,6 mm et une technologie de production de haute précision. Les cellules sont divisées en deux à l'aide d'une technologie de découpe non destructive, qui réduit efficacement la perte interne des modules. Les modules de série S4 sont compatibles avec la procédure d'emballage, le transport par conteneur et la méthode de chargement en vigueur. Les modules de série S4, maintiennent une compatibilité absolue avec la conception du système existant, et conviennent parfaitement aux projets photovoltaïques de grande taille et même de plus grande envergure.

« Seraphim est une entreprise de haute qualité qui valorise la qualité et l'innovation des produits avec un sens aigu de la responsabilité sociale. L'excellente performance de ses produits et son réseau de marchés mondial bien développé permettent une mise en œuvre efficace et harmonieuse de tous les types de projets photovoltaïques. Nous sommes convaincus que les deux parties poursuivront leur coopération dans le domaine des projets internationaux de centrales électriques, offrant à leurs clients mondiaux des services d'approvisionnement en énergie de haute qualité », a déclaré Li Donghai, vice-président de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Rodina.

Seraphim

En tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de modules photovoltaïques, Seraphim classée parmi les fabricants de modules photovoltaïques de catégorie 1 par BloombergNEF et est reconnu comme le meilleur fabricant de modules par PV Evolution Labs. Actuellement, Seraphim dispose d'une capacité de production mondiale de 5,5 GW, avec 11 GW de produits photovoltaïques utilisés dans plus de 40 pays.

Rodina

Depuis sa création en 2013, Rodina, un fournisseur mondial de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi que d'exploitation et de maintenance, a ouvert plus de 10 succursales dans le monde. À ce jour, Rodina affiche une capacité totale installée de 1,5 GW. Ces dernières années, en plus de consolider sa présence en Ukraine, au Kazakhstan et en Turquie, Rodina n'a cessé de pénétrer le marché nord-américain et d'autres nouveaux marchés.

