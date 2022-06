Conclusion d'un accord relatif à la fourniture de dispositifs d'imagerie des plaies au point de service entre MolecuLight et Premier, Inc.

Les appareils d'imagerie MolecuLight sont les seuls appareils approuvés par la FDA qui permettent aux cliniciens de visualiser la présence, la localisation et la charge bactérienne (>104 CFU/g) dans les plaies en temps réel. Les résultats publiés d'un essai clinique récent portant sur 350 patients et mené sur 14 sites ont montré que la norme clinique de soins seule permettait de détecter 15 % des plaies présentant une charge bactérienne élevée, tandis que l'ajout de l'appareil MolecuLight a permis d'améliorer de 400 % la détection de ces plaies2. La présence d'une charge bactérienne élevée est connue pour entraver la cicatrisation des plaies1 et l'élimination de la charge biologique est essentielle pour améliorer les résultats des plaies1. Les appareils i:X et DX fournissent des informations bactériennes précieuses au point de service pour éclairer la prise de décision clinique et permettre des traitements ciblés des plaies. Dans une étude récente, la prise en compte des informations bactériennes fournies par l'imagerie MolecuLight a entraîné une augmentation de 23 % des taux de cicatrisation des plaies, tout en diminuant l'utilisation d'antimicrobiens et d'antibiotiques3. Les appareils MolecuLight effectuent également une mesure numérique précise de la plaie, permettant ainsi un suivi et une documentation cohérents des plaies.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu un contrat d'approvisionnement avec Premiere et honorés de voir que nos appareils de point de service MolecuLight ont obtenu la désignation de Percée technologique », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Grâce aux appareils i:X et DX, nous espérons pouvoir réaliser d'importantes économies et améliorer les résultats cliniques. La vaste base de membres de Premier peut désormais accéder facilement aux appareils d'imagerie des plaies de MolecuLight et constater les avantages cliniques au niveau de leurs pratiques de soins des plaies. »

Outre ces avantages cliniques, les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis peuvent faire l'objet d'un remboursement . Il convient, pour ce faire, d'obtenir deux codes CPT® afin que le médecin puisse effectuer des procédures « d'imagerie par fluorescence pour évaluer la présence, la localisation et la charge bactériennes » ainsi qu'aux fins du paiement de l'établissement pour les services de consultations externes des hôpitaux (ESCH) et les centres de chirurgie ambulatoire (CCA) par le biais d'une classification de paiement ambulatoire (CPA).

À propos de MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. est la filiale américaine de MolecuLight Inc., une société privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie à plate-forme d'imagerie par fluorescence exclusive pour de multiples marchés cliniques. Comprenant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, la gamme de dispositifs commercialisés par MolecuLight sont des dispositifs d'imagerie portatifs au point de service destinés au marché mondial du traitement des plaies en vue de la détection en temps réel des plaies à charge bactérienne élevée (lorsqu'ils sont utilisés en présence de symptômes et de signes cliniques) et de la mesure numérique des plaies . La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés dont les besoins ne sont pas comblés à l'échelle mondiale, comme ceux de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

