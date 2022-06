MolecuLight se adjudica un acuerdo con Premier, Inc.

Los dispositivos de imágenes MolecuLight son los únicos dispositivos aprobados por la FDA que permiten a los médicos visualizar la presencia, ubicación y carga de bacterias (>104 CFU/g) en heridas en tiempo real. Los resultados publicados de un ensayo clínico reciente de 350 pacientes y 14 sitios mostraron que el estándar clínico de atención por sí solo detectó el 15 % de las heridas con carga bacteriana elevada, mientras que la adición del dispositivo MolecuLight condujo a una mejora del 400% en la detección de estas heridas2. Se sabe que la presencia de cargas bacterianas elevadas impide la cicatrización de heridas1 y la eliminación de la carga biológica es fundamental para mejorar los resultados de las heridas1. El i:X y DX brindan información bacteriana invaluable en el punto de atención para informar la toma de decisiones clínicas y permitir terapias de heridas específicas. En un estudio reciente, la incorporación de información bacteriana de imágenes MolecuLight dio como resultado un aumento del 23 % en las tasas de cicatrización de heridas, al tiempo que disminuyó el uso de antimicrobianos y antibióticos3. Los dispositivos MolecuLight también realizan mediciones digitales precisas de heridas, lo que permite un control y una documentación coherentes de las heridas.

"Estamos encantados de haber firmado un contrato de suministro con Premiere y nos sentimos honrados de que nuestros dispositivos de punto de atención MolecuLight hayan recibido la designación Technology Breakthrough", explicó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "A través de i:X y DX, esperamos permitir ahorros de costos significativos y mejoras en los resultados clínicos. La amplia base de miembros de Premier ahora puede acceder fácilmente a los dispositivos de imágenes de heridas MolecuLight y ver los beneficios clínicos en sus prácticas de cuidado de heridas".

Además de los beneficios clínicos, los procedimientos de MolecuLight realizados en los Estados Unidos pueden beneficiarse de una vía de reembolso disponible que incluye dos códigos CPT® para el trabajo del médico para realizar procedimientos de "imágenes de fluorescencia para la presencia, ubicación y carga de bacterias" y el pago del centro para pacientes ambulatorios del hospital. Departamento (HOPD) y Centro Quirúrgico Ambulatorio (ASC) a través de una asignación de Clasificación de Pago Ambulatorio (APC).

Acerca de MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. es la filial estadounidense de MolecuLight Inc. Es una empresa privada de imagen médica que ha desarrollado y está comercializando su tecnología patentada de plataforma de imagen fluorescente en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos comercializados por MolecuLight, incluidos los sistemas de imagen fluorescente MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, ofrece dispositivos de imagen portátiles para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección de heridas en tiempo real de heridas cn una carga bacteriana elevada (cuando se utiliza con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas. La empresa también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de obtención de imágenes por fluorescencia para otros mercados con necesidades no cubiertas de relevancia mundial, como la seguridad alimentaria, la cosmética de consumo y otros mercados industriales clave.

