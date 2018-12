Concluye la exitosa quinta edición de la Cumbre del Conocimiento en Dubái

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- La Fundación Mohammed Bin Rashid Al Maktoum para el Conocimiento (Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, MBRF) concluyó la quinta Cumbre del Conocimiento que tuvo lugar del 5 al 6 de diciembre en el World Trade Centre de Dubái con el título "La juventud y el futuro de la economía del conocimiento".

"Con cinco exitosas ediciones en su historial, la Cumbre se consolida como destacado evento de clase mundial dedicado al conocimiento", dijo Su Excelencia Jamal bin Huwaireb, director general de la MBRF, quien subrayó que el tema elegido en 2018 refleja las estrategias del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos: formar a la juventud y alentar su participación en los planes de desarrollo nacional.

La agenda de la Cumbre 2018 abordó el impacto de diversos temas en la juventud y la economía del conocimiento, como el desarrollo del capital humano y del conocimiento o la transformación de los países árabes de consumidores a productores de conocimiento.

La lista de notables ponentes internacionales presentes en la Cumbre incluye a Su Alteza Real la Princesa Sumaya Bint Al Hassan, rectora de la Universidad Tecnológica Princesa Sumaya; Su Excelencia el Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro emiratí de Educación Superior, Su Excelencia Mohammad Abu Rumman, ministro jordano de Cultura y Juventud, Syed Saddiq, ministro malayo de Juventud y Deportes, Su Excelencia Mansour Ibrahim Al Mansouri, director general del Consejo Nacional de Medios de los Emiratos Árabes Unidos, el Prof. Dr. Boris Cizelj, presidente de la Red de Economía del Conocimiento, y Kevin Harrington, empresario y cofundador de la Organización de Emprendedores.

Durante la Cumbre se presentaron los resultados del Índice Mundial de Conocimientos 2018, creado en colaboración con el PNUD, y se revelaron los nombres de las siete naciones listas para liderar al mundo en cuestión de conocimientos: Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Finlandia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Brasil. Los Emiratos ocupan el lugar 19 del Índice tras avanzar seis puestos en comparación con 2017.

Además, la Cumbre rindió homenaje a los ganadores del Premio Mohammed Bin Rashid Al Maktoum al Conocimiento: Fundación Corazón Magdi Yacoub, Instituto Internacional de Educación, Biblioteca Digital Saudí y Fundación Amersi.

La Cumbre anunció, también, los nombres de los ganadores de la primera ronda del "Desafío de la Alfabetización", cuyo propósito es alfabetizar a treinta millones de jóvenes y niños árabes hacia el año 2030, así como mejorar los conocimientos y las habilidades de la juventud árabe en toda la región.

La MBRF presentó la iniciativa "Know Talks" en el marco de la Cumbre de este año como una serie de conversaciones informales, de no más de 20 a 30 minutos, entre especialistas o académicos sobre ideas y conocimientos expertos de manera directa con el público. La Cumbre 2018 incluyó más de dieciséis charlas "Know Talks" que resultaron sumamente atractivas para los asistentes al evento.

La Cumbre del Conocimiento 2018 reunió a más de 100 especialistas, responsables de toma de decisiones y otras personalidades internacionales que participaron en más de 45 mesas redondas.

