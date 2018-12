Cúpula do Conhecimento finaliza 5a. edição bem-sucedida em Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 14 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Fundação do Conhecimento Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBRF - Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation) concluiu a quinta Cúpula do Conhecimento, realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2018 no Dubai World Trade Centre com o título "A Juventude e o Futuro da Economia do Conhecimento" ("Youth and the Future of the Knowledge Economy").

Para visualizar o comunicado multimídia à imprensa, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/8465351-knowledge-summit-wraps-5th-edition-dubai/

"Com cinco edições bem-sucedidas no histórico, a Cúpula se estabeleceu como um evento de conhecimento proeminente e de nível internacional", declarou H.E. Jamal bin Huwaireb, CEO da MBRF, observando que o tema para 2018 é um reflete as estratégias do governo dos EAU, que buscam capacitar e envolver a juventude em planos nacionais de desenvolvimento.

A agenda da Cúpula de 2018 tratou do impacto de vários temas sobre a juventude e a economia do conhecimento, entre os quais, o desenvolvimento de capital de conhecimento e humano para transformação dos países árabes de consumidores de conhecimento para produtores de conhecimento.

Participaram da Cúpula oradores internacionais famosos, entre eles, Sua Alteza Real, a princesa Sumaya Bint Al Hassan, presidente da Princess Sumaya University for Technology; Sua Excelência, o Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro de estado para educação superior dos EAU; Sua Excelência Mohammad Abu Rumman, ministro da cultura e juventude da Jordânia; Syed Saddiq, ministro da juventude e esportes da Malásia; Sua Excelência Mansour Ibrahim Al Mansouri, diretor geral do conselho nacional de mídia; o prof. Dr. Boris Cizelj, presidente da rede de economia do conhecimento; e Kevin Harrington, empresário, cofundador da Entrepreneur's Organization.

Os resultados do Índice Global de Conhecimento de 2018, criado em colaboração com o UNDP, foram anunciados durante a Cúpula, nomeado sete nações preparadas para liderar o mundo em conhecimento: EUA, Reino Unido, Suíça, Finlândia, Cingapura, EAU e Brasil. Os Emirados alcançaram a 19a. posição no Índice, avançando seis lugares em relação a 2017.

Além disso, a Cúpula homenageou os vencedores do Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award, a saber: a Magdi Yacoub Heart Foundation, o Institute of International Education, a Saudi Digital Library, e a Amersi Foundation.

A Cúpula também nomeou os vencedores da primeira rodada do "Desafio de Alfabetização", que busca educar 30 milhões de jovens e crianças árabes analfabetos até 2030, e aprimorar o conhecimento e as habilidades de jovens árabes na região.

A MBRF lançou a iniciativa "Know Talks" na Cúpula deste ano, que consiste de sessões casuais de diálogo que não passam de 20-30 minutos de duração e trazer especialistas e acadêmicos compartilhando insights e expertise diretamente com o público. A Cúpula de 2018 incluiu mais de 16 "Know Talks", atraindo grande comparecimento dos participantes no evento.

A Cúpula do Conhecimento de 2018 reuniu mais de 100 especialistas, tomadores de decisão e partes interessadas de todo o mundo em mais de 45 painéis de discussão.

FONTE Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF)

