Conduent remporte un contrat de fourniture d'un système de billettique pour les transports publics dans le nord de l'Italie

Trenord, compagnie ferroviaire qui exploite des trains de voyageurs en Lombardie et sept autres opérateurs de transport sont impliqués dans le projet. Parmi eux, on compte l'opérateur de transports de la ville de Milan, ATM. Le système fourni permettra de fluidifier les déplacements des utilisateurs du Transport Public.

Le contrat prévoit le déploiement du système de billettique de Conduent dans toute la région et englobe les équipements de vente et de validation ainsi que les systèmes de gestion de chacun des huit opérateurs.

« Le projet illustre parfaitement la façon dont Conduent optimise les infrastructures nouvelles et existantes pour rendre la mobilité plus intelligente, mieux coordonnée et plus efficace », a déclaré Jean-Charles Zaia, vice-président et responsable du portefeuille Transport Public chez Conduent.

L'installation du nouveau système est prévue pour le second semestre 2018.

Conduent est un fournisseur de premier plan de solutions de facilitation de la mobilité - notamment les systèmes automatisés de péages d'autoroute, la gestion du stationnement, la billettique pour le Transport Public, et la sécurité. L'entreprise apporte son assistance depuis plus de 40 ans à des clients du secteur des transports, dans 27 pays différents.

À propos de Conduent

Conduent (NYSE: CNDT) est le leader mondial de services d'externalisation des processus métiers, s'appuyant sur ses compétences de pointe dans le traitement des transactions, l'automatisation, l'analyse et l'expérience client. Les employés Conduent du monde entier aident les entreprises et institutions gouvernementales avec lesquelles ils travaillent à fournir un service de qualité à leurs clients. Nos clients représentent la majorité des entreprises Fortune 100 et plus de 500 entités gouvernementales.

Les offres Conduent touchent des millions de vies chaque jour, incluant les deux tiers de tous les patients assurés aux États- et près de neuf millions de personnes qui utilisent quotidiennement les systèmes de péage. Qu'il s'agisse de paiements numériques, de traitement des réclamations, de versement des prestations sociales, de péage, de relation client ou de formation , Conduent gère et modernise ces interactions pour créer de la valeur à la fois pour ses clients et leurs utilisateurs finaux. Pour plus d'informations : http://www.conduent.com

Avis : pour recevoir des fils d'actualité RSS, rendez-vous sur http://www.news.conduent.com. Pour exprimer des commentaires et consulter des points de vue et perspectives du secteur, rendez-vous sur http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://www.facebook.com/Conduent.

Conduent est une marque commerciale de Conduent Incorporated, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Conduent, 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4AN



www.conduent.com

SOURCE Conduent