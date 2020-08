Conectadas para melhor: o foco da AACSB em um impacto social positivo

TAMPA, Flórida, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A AACSB International (AACSB) anuncia o compromisso renovado com o ensino de negócios e o foco na criação de uma transformação social positiva, demonstrando que as escolas de negócios estão conectadas para melhor. A AACSB está liderando conversas sobre o papel das escolas de negócios como uma força para o bem na sociedade, um componente central das suas recém-anunciadas normas de credenciamento de escolas de negócios para 2020, começando com um documento informativo intitulado Connected for Better: Exploring the Positive Societal Impact of Business Schools (Conectadas para melhor: explorando o impacto social positivo das escolas de negócios).

"Demonstrar impacto social positivo é uma característica que define uma escola de negócios de qualidade, e as escolas credenciadas pela AACSB lideram o caminho", disse Caryn L. Beck-Dudley, presidente e CEO da AACSB. "Como conectora e convocadora dentro do setor de ensino de negócios, a AACSB está entusiasmada por ampliar os excelentes esforços dos nossos membros nas comunidades que eles atendem, local e globalmente. Juntos, os nossos relacionamentos criarão parcerias ágeis e inovadoras entre alunos, dentro das universidades e entre empresas e governo para o maior benefício da sociedade."

Fundamentada nos temas da sua visão coletiva para o ensino de negócios, a AACSB identifica cinco áreas em que as escolas de negócios podem criar um impacto social positivo:

Conectar empresas, comunidade e governo para gerar resultados

empresas, comunidade e governo para gerar resultados Resolver problemas com base no compartilhamento de conhecimento e na pesquisa

problemas com base no compartilhamento de conhecimento e na pesquisa Desenvolver líderes motivados por objetivos e que tenham a visão para enfrentar os desafios mais difíceis

líderes motivados por objetivos e que tenham a visão para enfrentar os desafios mais difíceis Criar polos para aprendizagem ao longo da vida, promovendo prosperidade e elevando economias

polos para aprendizagem ao longo da vida, promovendo prosperidade e elevando economias Inspirar inovações com o poder de transformar o mundo

Para incentivar a colaboração entre instituições de ensino empresarial, parceiros e stakeholders, o documento da AACSB fornece uma estrutura para que as escolas de negócios definam, compreendam e realizem o impacto que procuram alcançar por meio de gestão estratégica, experiências de aprendizagem, pesquisa e liderança de ideias, e prioridades e esforços de divulgação. Ela identifica ainda os desafios que as escolas de negócios enfrentam na definição e medição do impacto social e oferece exercícios que servem para iniciar conversas sobre o assunto.

Durante os próximos 12 meses e mais além, a AACSB continuará envolvendo grupos de stakeholders em todo o mundo para compartilhar ideias e iniciativas – incluindo as que se caracterizam por ex-alunos influentes e inovações inspiradoras – a fim de enfatizar os esforços para que o ensino de negócios se conecte para melhor. Para ler o documento e saber mais, visite aacsb.edu/societal-impact.

Sobre a AACSB International

Fundada em 1916, a AACSB é a maior aliança de ensino de negócios do mundo, conectando educadores, alunos e empresas para criar a próxima geração de grandes líderes. Com presença em mais de 100 países e territórios, a AACSB promove o engajamento, acelera a inovação e amplia o impacto no ensino de negócios. Saiba como a AACSB está transformando o ensino de negócios em prol de uma sociedade melhor em aacsb.edu.

