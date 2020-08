Conectados para mejorar: el enfoque de AACSB sobre el impacto positivo en la sociedad

La mayor alianza de educación empresarial del mundo pone de relieve un cambio impactante

TAMPA, Florida, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) anuncia el compromiso renovado de la educación empresarial y se centra en crear un cambio positivo en la sociedad, demostrando que las escuelas de negocios están conectadas para mejorar. AACSB está liderando charlas sobre el papel de las escuelas de negocios como fuerza de bien en la sociedad, un componente esencial de sus recientemente anunciados estándares de acreditación empresarial 2020, que comienzan con un documento informativo, Connected for Better: Exploring the Positive Societal Impact of Business Schools. [Conectados para mejorar: explorando el impacto positivo en la sociedad de las escuelas de negocios]

"Mostrar un impacto positivo en la sociedad es una característica distintiva de una escuela de negocios de calidad, y en donde las escuelas acreditadas por AACSB están liderando el camino", señaló Caryn L. Beck-Dudley, presidenta y directora ejecutiva de AACSB. "Como nexo y organizador dentro del sector de las escuelas de negocios, AACSB está entusiasmada de aumentar los destacados esfuerzos de nuestros miembros en las comunidades en las que prestan sus servicios, tanto a nivel local como global. Juntos, nuestras relaciones forjarán unas asociaciones ágiles e innovadoras entre los estudiantes, dentro de las universidades, y en las empresas y gobiernos para un mayor beneficio de la sociedad".

Enraizada en el principio Visión colectiva para la educación empresarial de la organización, AACSB identifica cinco áreas en las que las escuelas de negocios pueden crear un impacto positivo en la sociedad:

Para promover las colaboraciones entre las escuelas de negocios, sus socios, y otros partícipes, el documento informativo de AACSB proporciona un marco para que las escuelas de negocios definan, entiendan y sean conscientes del impacto que procuran lograr a través de una gestión estratégica, experiencias de aprendizaje, liderazgo de pensamiento e investigación, esfuerzos de expansión y prioridades. Además identifica los desafíos comunes a los que se enfrentan las escuelas de negocios al definir y medir el impacto social y al proponer ejercicios que sirven como punto de partida del diálogo sobre este tema.

En los próximos 12 meses y en adelante, AACSB continuará comprometiendo a grupos de partes interesadas al compartir enfoques e iniciativas, incluidas aquellas que presentan exalumnos influyentes e innovaciones inspiradoras, para destacar los esfuerzos de la educación empresarial a la hora de mantenerse conectada para mejorar. Para consultar el documento informativo y obtener más información, visite aacsb.edu/societal-impact.

Acerca de AACSB International

Fundada en 1916, AACSB es la mayor alianza de educación empresarial del mundo y, como tal, aúna a educadores, estudiantes y empresas para desarrollar la próxima generación de líderes. Con presencia en más de 100 países y territorios, AACSB fomenta el compromiso, acelera la innovación y amplía el impacto en la educación empresarial. Descubra cómo AACSB está transformando la educación empresarial para crear una sociedad mejor en aacsb.edu.

