CONEXPO-CON/AGG 2023: XCMG Excavator lança 17 modelos personalizados para o mercado norte-americano

LAS VEGAS, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Excavator, uma subsidiária da Xuzhou Construction Machinery Group ("XCMG", SHE:000425), realizou recentemente o grande lançamento de 17 novas escavadeiras especialmente projetadas e customizadas para o mercado norte-americano de ponta na CONEXPO-CON/AGG 2023, a maior feira de comércio de construção da América do Norte, que aconteceu de 14 a 18 de março em Las Vegas.

CONEXPO-CON/AGG 2023: XCMG Excavator lança 17 modelos personalizados para o mercado da América do Norte. (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

As escavadeiras da Série U, abrangendo todos os níveis de tonelagem, chamaram atenção significativa na feira devido ao seu impressionante desempenho, capacidade de manobra e qualidade. Na zona de exposição interativa das escavadeiras XCMG, os visitantes foram convidados a experimentar os modelos por si mesmos, incluindo os modelos XE27U, XE35U, XE55U, XE75U, por meio de uma série de jogos divertidos, incluindo arremesso de argolas, cesta de tiro e abertura de garrafa de cerveja.

"Tive uma experiência muito positiva com essas mini escavadeiras. Também sei que a XCMG tem uma equipe de serviço qualificada, e estou muito interessada em aprender sobre os outros tamanhos de escavadeiras da XCMG também", disse Jolene Miller, cliente que visita a CONEXPO-CON do Texas.

O mercado norte-americano tem um alto nível de urbanização e mecanização, portanto, há uma enorme demanda por mini escavadeiras. As mini escavadeiras, ideais para projetos urbanos e paisagísticos, são equipadas com motores que atendem aos padrões de emissão na América do Norte, além de cabines com design ergonômico, como ar condicionado e aparelho de som, garantindo não apenas potência robusta e operação flexível, mas também segurança e conforto.

A XE35U, principal escavadeira de esteiras da Série U, é equipada com um motor Yanmar que combina perfeitamente com a potência do sistema hidráulico para garantir que ela funcione na melhor faixa de consumo de combustível. As tubulações hidráulicas auxiliares permitem uma comutação entre circuitos unidirecionais e bidirecionais, e a lança de ângulo variável e o raio de giro compacto podem garantir operações suaves em canteiros de obras confinados. Além disso, possui um assento com suspensão mecânica projetado ergonomicamente e pontos de manutenção acessíveis por meio de uma capota inclinável para a frente.

Enquanto isso, as escavadeiras de média e grande tonelagem da Série U, destacando projetos avançados de sistemas dinâmicos, hidráulicos, de segurança e de controle inteligente, também são populares na América do Norte, com um histórico comprovado de alta eficiência de trabalho, baixo consumo de combustível e manutenção conveniente, e são implementadas em projetos que incluem construção de infraestrutura, desenvolvimento florestal e mineração.

A XE300UF é o único equipamento de maquinário florestal que a XCMG exibiu na CONEXPO-CON/AGG 2023 e é um dos produtos de escavadeiras especiais mais vendidos na América do Norte. Ela é equipada com o motor T4F Cummins, sistema de controle inteligente, gerenciamento dinâmico de energia e uma estrutura de chassi reforçada para cargas pesadas de tamanho normal e melhor afastamento do chassi, o que melhora sua capacidade de ultrapassagem em obstáculos.

"Sólida para o sucesso, a XCMG está comprometida não apenas em fornecer soluções de equipamentos de construção personalizadas e confiáveis para nossos clientes na América do Norte, mas também em continuar melhorando nossas redes locais de vendas e serviços e a prosperar abrindo novos caminhos em inovação tecnológica como fabricante líder mundial de escavadeiras", disse Li Jinwu, vice-gerente geral da XCMG Excavator.

