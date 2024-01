Conférence des partenaires stratégiques de NETA Auto 2024 : une collaboration mondiale réussie pour le développement futur

SHANGHAI, 19 janvier 2024 /PRNewswire/ -- En ce début d'année, la grande et mémorable Conférence des partenaires stratégiques de NETA Auto 2024 s'est tenue avec succès. Cette conférence, qui marque une étape cruciale dans le parcours de NETA Auto depuis dix ans, a tracé la voie de l'avenir mondial de l'entreprise, jetant les bases d'une collaboration approfondie avec ses fournisseurs et concessionnaires du monde entier.

Group Photo of Conference Participants

NETA Auto a profité de cet événement pour procéder à un examen complet de ses solides performances opérationnelles passées et se pencher sur les tendances futures de l'industrie automobile. Parallèlement, l'entreprise a dévoilé sa dernière stratégie de développement, invitant activement les partenaires mondiaux à étudier collectivement l'orientation du développement futur de l'entreprise et à s'engager dans une nouvelle ère de transformation.

En 2024, NETA Auto devrait poursuivre son expansion sur le marché mondial avec un objectif de vente de 100 000 véhicules à l'étranger. En termes d'offres de produits internationaux, l'entreprise prévoit de créer six matrices majeures de vente de produits, d'accélérer la certification des produits et de fournir des configurations améliorées et des capacités intelligentes. Dans le domaine de la gestion opérationnelle, NETA Auto renforcera la gestion des processus, améliorera son efficacité et passera progressivement du commerce international au marketing international. Guidée par la transformation innovante de « NETA technologique, NETA mondiale et NETA écologique », l'entreprise entend accélérer sa mutation vers une entreprise mondiale de haute technologie grâce à l'innovation technologique et à des véhicules électriques intelligents de haute qualité.

La Conférence des partenaires stratégiques de NETA Auto était axée sur la gratitude envers les partenaires, promouvant un thème de souvenirs partagés. En ce qui concerne l'année 2023, NETA, aux côtés de ses partenaires mondiaux, a présenté une performance exceptionnelle dans des conditions de marché extrêmement compétitives. En seulement 10 mois, NETA Auto a réalisé des ventes cumulées dépassant les 10 000 unités sur le marché thaïlandais. Le démarrage officiel des opérations de l'usine thaïlandaise éco intelligente à la fin de l'année précédente a marqué un triomphe significatif pour NETA Auto sur les marchés étrangers. En collaboration avec des partenaires indonésiens, NETA Auto prévoit de lancer la production de nouveaux véhicules en Indonésie. En 2023, les ventes cumulées de NETA Auto à l'étranger ont dépassé les 20 000 unités, reflétant une croissance exceptionnelle de 567 % par rapport à l'année précédente. À ce jour, NETA Auto a livré près de 400 000 véhicules dans le monde.

Au cours de l'année écoulée, la marque NETA Auto n'a cessé de prendre de l'ampleur, de définir des tendances en matière de design, de se développer rapidement sur les marchés étrangers et de prospérer dans le domaine des véhicules connectés intelligents à énergie nouvelle. Ces réalisations témoignent des efforts concertés et du dévouement de chaque partenaire, y compris des fournisseurs et concessionnaires internationaux.

Une multitude de partenaires internationaux présents à la conférence ont exprimé leur appréciation des progrès résilients réalisés par NETA Auto à l'échelle mondiale, en exprimant leur espoir pour l'avenir.

NETA Auto se consacre à l'innovation en tant que force motrice, élevant sans cesse les normes des produits et des services. L'entreprise est déterminée à collaborer avec des partenaires internationaux, dans le but de façonner collectivement un avenir prometteur pour l'industrie automobile.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2322333/1.jpg