Conférence sur la valorisation du capital naturel

De nouvelles idées pour un avenir durable le 21 septembre 2022, à Genève et en ligne

GENÈVE, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Une collaboration unique entre les Nations Unies, des chercheurs clés du département d'économie de l'Université de Harvard, la FootPrint Coalition et le Think Tank Geneva Macro Labs réexamine la relation entre nature et finance dans une conférence multipartite soutenue par ServiceNow.

Les ressources naturelles se révèlent instrumentales dans la lutte contre le changement climatique. Les mangroves, les éléphants, les herbiers marins et autres actifs naturels fonctionnent comme des puits de carbone et contribuent de manière significative à la biodiversité. Cependant, leurs contributions à la stabilisation de notre climat ne sont pas prises en compte dans nos activités économiques, ce qui entraîne des dommages écologiques considérables. Geneva Macro Labs (Gemlabs) et ses partenaires consacrent une conférence à trouver des solutions innovantes en matière de gouvernance et de financement pour protéger leurs services écologiques.

La collaboration entre l'OIT, l'UNITAR, le FENU et des chercheurs clés du département d'économie de l'université de Harvard, de la FootPrint Coalition, de Gemlabs et de l'organisation mondiale de logiciels ServiceNow se concentre sur les mécanismes financiers et de gouvernance permettant de valoriser le capital naturel ainsi que de donner aux communautés locales et au monde du travail les moyens de repenser leurs actifs.

L'événement multipartite réunissant des décideurs politiques de haut niveau, des chefs d'entreprise, la société civile ainsi que des universitaires abordera les sujets suivants:

Les réserves naturelles et les zones protégées

La fiscalité environnementale

Le paiement des services éco-systémiques

La gestion de la chaîne d'approvisionnement pour la protection

Des solutions financières telles que le financement décentralisé (DeFi), le Fonds social pour le climat et les obligations vertes

L'adaptation de la main-d'œuvre au changement climatique

Les discours d'ouverture seront prononcés par Federico Bonaglia (Directeur adjoint du Centre de développement de l'OCDE) et Ralph Chami (Fonds monétaire international, Rebalance Earth, Blue Green Future), suivis de quatre panels approfondis avec plus de 15 experts (Centre Scientifique de Monaco, FENU, UNFCCC Global Innovation Hub, Rebalance Earth, Cortés Solari Philanthropy, The Economist, UNEP Finance Initiative, PNUD, International Finance Corporation, TNFD, AgAu, Brazilian Development Bank, Clarity AI, Diplomatic World Institute, Green Digital Finance Alliance, et KPMG). Des synthèses d'experts et un document de solutions post-conférence résumerons les résultats.

Gemlabs est un groupe de réflexion basé à Genève qui se concentre sur la réalisation des objectifs de développement durable. Il adopte une approche basée sur l'intelligence collective et les nouvelles technologies pour trouver des solutions innovantes afin de progresser vers un avenir meilleur et plus durable.

Pour plus d'informations, d'accès et de matériel de presse, voir le site web de la conférence.

