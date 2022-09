Valuing Natural Capital Conference

Nuevas ideas para un futuro sostenible, 21 de septiembre de 2022, en Ginebra y de forma online

GINEBRA, 13 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Una colaboración única de las Naciones Unidas, investigadores clave del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, FootPrint Coalition y Think Tank Geneva Macro Labs replantea la relación entre la naturaleza y las finanzas en una conferencia de múltiples partes interesadas respaldada por ServiceNow.

Los recursos naturales se muestren instrumentales en la lucha contra el cambio climático. Los manglares, los elefantes, los pastos marinos y otros activos naturales funcionan como sumideros de carbono y contribuyen significativamente a la biodiversidad. Sin embargo, sus contribuciones para estabilizar nuestro clima no son debidamente valoradas, provocando daños ecológicos. Geneva Macro Labs (Gemlabs) y sus socios dedican una conferencia a encontrar soluciones financieras y de gobernanza innovadoras para proteger sus servicios ecológicos.

La colaboración entre la OIT, UNITAR, UNCDF e investigadores clave del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, FootPrint Coalition, Gemlabs y la organización mundial de software ServiceNow se centra en los mecanismos financieros y de gobernanza para valorar el capital natural y empoderar a las comunidades locales y la fuerza laboral para repensar sus activos.

El evento de múltiples partes interesadas con formuladores de políticas de alto nivel, líderes empresariales, la sociedad civil y académicos abordará:

Reservas naturales y áreas protegidas

Impuestos medioambientales

Pago de los servicios de eco-sistema

los servicios de eco-sistema Gestión de la cadena de suministros para la protección del eco-sistema

Soluciones financieras como Finanzas Descentralizadas (DeFi), Fondo Climático Social y bonos verdes

Adaptación de los trabajadores para el cambio climático

Los discursos principales estarán a cargo de Federico Bonaglia (Director Adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE) y Ralph Chami (Fondo Monetario Internacional, Rebalance Earth, Blue Green Future), seguidos de cuatro paneles en profundidad con más de 15 expertos (Centre Scientifique de Monaco, UNCDF, UNFCCC Global Innovation Hub, Rebalance Earth, Cortés Solari Philanthropy, The Economist, UNEP Finance Initiative, PNUD, International Finance Corporation, Taskforce on Nature-related Financial Disclosure, AgAu, El banco de desarrollo de Brasil, Clarity AI, Diplomatic World Institute, Green Digital Finance Alliance y KPMG). Los resúmenes de expertos y un documento de soluciones posterior a la conferencia asegurarán los resultados.

Gemlabs es un laboratorio de ideas con sede en Ginebra que se centra en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es adoptar la inteligencia colectiva y las nuevas tecnologías para encontrar soluciones innovadoras para un futuro mejor y más sostenible.

Si desea más información, acceso y material de prensa consulte la página web de la conferencia.

