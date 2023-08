Conferência de Imprensa de Shincheonji Igreja de Jesus atrai a atenção de pastores e jornalistas

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Em 18 de agosto, o Presidente Lee Man-hee de Shincheonji Igreja de Jesus realizou uma conferência de imprensa no Centro de Treinamento da Paz Shincheonji em Cheongpyeong, Província de Gyeonggi, na Coreia do Sul, sob o tema "O Caminho que as Igrejas na Coreia Devem Tomar, Parte 2".

O evento ocorreu após uma coletiva de imprensa realizada no dia 19 de julho. "Esta reunião é baseada no ditado 'o conhecimento aumenta à medida que as pessoas irão ali e acolá no tempo do fim', e o ponto chave é falar sobre os planos de compartilhamento entre a Shincheonji Igreja de Jesus e as denominações estabelecidas", disse um funcionário de Shincheonji Igreja de Jesus.

O presidente Lee explicou pessoalmente o objetivo de Shincheonji Igreja de Jesus, que está tomando várias medidas com o propósito de crescimento mútuo e harmonia com outras igrejas. O presidente Lee também compartilhou sua vontade de resolver mal-entendidos por meio do diálogo.

Cerca de 180 jornalistas e pastores que participaram do encontro tiveram reações positivas. Um pastor que assinou um MOU com Shincheonji disse: "Ao contrário das igrejas gerais, Shincheonji não usa qualquer interpretação ou comentário arbitrário. É preciso que as profecias tenham se cumprido." Ele estava convencido de que "somente a palavra do Apocalipse pode mudar a corrupção do mundo religioso existente".

Jornalistas e pastores questionaram o presidente Lee sobre várias questões, incluindo o segredo para o crescimento de Shincheonji e a profecia e realidade do Livro do Apocalipse.

Um novo paradigma de troca de palavras entre as igrejas também foi apresentado durante a coletiva de imprensa, além de um sistema de pregação dos santos comuns. Durante a conferência, um membro da Igreja Shincheonji de 11 anos fez um sermão sobre Mateus 13, "A Semente e a Colheita", chamando muita atenção.

"Recentemente, sermões estão sendo proferidos por santos comuns durante o culto de adoração em todas as quartas-feiras em Shincheonji Igreja de Jesus ", explicou um funcionário de Shincheonji Igreja de Jesus. "Foi preparado para mostrar que até os alunos do ensino fundamental podem fazer sermões de forma eloquente."

Quando questionado sobre o padrão de heresia e ortodoxia, o presidente Lee disse: "Heresia é ensinar a Palavra incorretamente". Ele acrescentou: "As igrejas estabelecidas dizem que Shincheonji é heresia sempre que somos mencionados. No entanto, em vez de criticar e caluniar incondicionalmente, eles deveriam realmente fazer um exame ou confirmar usando a Bíblia e discutir depois."

O presidente Lee também enfatizou que os religiosos devem unir suas mentes sobre a paz mundial, como a reunificação das duas Coreias.

"Não só oramos diante de Deus para que haja paz em nosso mundo, mas também percorremos a aldeia global 31 vezes para proclamar a paz. Me reuni com pastores cristãos e falei sobre religião. Os religiosos também devem compartilhar corações e mentes pela paz mundial".

