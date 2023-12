Conferência de Oncologia da Burjeel Holdings comemora 10 Anos com foco em soluções equitativas para o tratamento do câncer

Especialistas enfatizam que a colaboração e a inovação são fundamentais para o progresso

WASHINGTON, 20 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O 10º aniversário da Conferência de Oncologia da Burjeel Holdings, realizada em parceria com a Foreign Policy, reuniu os principais especialistas do mundo para lidar com os desafios complexos do tratamento do câncer, destacando a necessidade de colaboração entre as diversas partes interessadas. Diante das milhões de vítimas do câncer no mundo, atingindo desproporcionalmente países de renda baixa e média, a conferência destacou a importância fundamental de uma ação internacional e da equidade no acesso a tratamentos que salvam vidas.

(From L to R) Dr. Juan Pablo Uribe, Dr. Catharine Young, Rep. Mike Kelly, Dr. Shamsheer Vayalil speaking at the 10th Burjeel Holdings Oncology Conference in Washington DC.

A Dra. Catharine Young, diretora assistente de engajamento e políticas da Cancer Moonshot na Casa Branca, ressaltou a importância da colaboração e da inovação para alcançar a meta ambiciosa da Cancer Moonshot: reduzir as mortes por câncer em 50% nos próximos 25 anos.

O congressista Mike Kelly, copresidente do U.S. Congressional Cancer Caucus (caucus sobre o câncer do Congresso dos EUA), destacou o papel fundamental do Congresso em apoiar a pesquisa e o atendimento aos pacientes, defendendo o financiamento do National Cancer Institute e abordando os desafios relacionados a acesso e custo. Ele enfatizou a necessidade de "conectar as pessoas" e considerar a experiência humana. Hannah Adams, uma sobrevivente de câncer infantil, lembrou à audiência que "os defensores mais eficazes dão rosto e nome às crianças com câncer".

O painel Future of Cancer Care (futuro do tratamento do câncer) investigou o potencial da IA, além de considerações de equidade e acesso global. A Dra. Danielle Bitterman, oncologista radioterapeuta e pesquisadora de IA do Brigham and Women's Hospital/Dana-Farber Cancer Institute, destacou o potencial da IA para democratizar o atendimento, enquanto o Dr. Jason Hipp, diretor de inovação digital da Mayo Collaborative Services, enfatizou a necessidade de conjuntos de dados diversificados para garantir a equidade e o atendimento de alta qualidade para todos.

O Dr. Anshu Jain, diretor médico da Aster Insights, ilustrou a necessidade de um acesso igualitário por meio da analogia "uma pessoa alta e outra baixa tentando alcançar uma mesa de tratamento".

Felicia Gorordo, diretora executiva adjunta do Banco Mundial nos Estados Unidos, destacou o compromisso do Banco Mundial em integrar a saúde digital e o acesso a ela em seus programas.

O painel de equidade na saúde se concentrou em soluções práticas. Manan Shah, vice-presidente de parcerias globais de equidade e políticas de saúde da Bristol Myers Squibb, defendeu a necessidade de levar em conta os determinantes sociais da saúde e dos fatores que levam os pacientes a procurar cuidados. Gary A. Puckrein, presidente e CEO do National Minority Quality Forum (fórum nacional de qualidade das minorias), enfatizou a necessidade de modelos escalonáveis para oferecer um atendimento de qualidade em comunidades vulneráveis.

O Dr. Shamsheer Vayalil, fundador e presidente da Burjeel Holdings, destacou o período atual como "nunca houve um momento melhor para o tratamento do câncer" devido ao aumento da resiliência pós-pandemia e da conscientização sobre saúde. Ele enfatizou a necessidade de inclusão, de reduzir as disparidades na saúde e de aumentar a quantidade de dados, a tecnologia e o treinamento para superar os desafios.

A Dra. Julie Gralow, diretora médica e vice-presidente executiva da American Society of Clinical Oncology (sociedade americana de oncologia clínica), enfatizou a parceria com pacientes e defensores para superar as barreiras.

O Dr. Juan Pablo Uribe, diretor global de saúde, nutrição e população e mecanismo de financiamento global do Banco Mundial, destacou a falta de uma solução única para as lacunas de financiamento global.

A Conferência de Oncologia da Burjeel Holdings serviu como um poderoso chamado à ação, convidando a todos para apoiar a pesquisa, defender políticas centradas no paciente e promover a conscientização sobre a doença

