La conférence sur l'oncologie de Burjeel Holdings célèbre ses 10 ans et met l'accent sur les solutions équitables en matière de soins contre le cancer

WASHINGTON, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 10e anniversaire de la Conférence sur l'oncologie de Burjeel Holdings, organisée en partenariat avec Foreign Policy, a rassemblé d'éminents experts mondiaux en vue de relever les défis complexes liés à la prise en charge du cancer, en soulignant la nécessité d'une collaboration multipartite. Alors que le cancer tue des millions de personnes dans le monde et touche de manière disproportionnée les pays à revenu faible et intermédiaire, la conférence a insisté sur l'urgence d'une action internationale et de l'équité dans l'accès aux traitements vitaux.

(From L to R) Dr. Juan Pablo Uribe, Dr. Catharine Young, Rep. Mike Kelly, Dr. Shamsheer Vayalil speaking at the 10th Burjeel Holdings Oncology Conference in Washington DC.

Dr Catharine Young, directrice adjointe de l'engagement et des politiques de Cancer Moonshot à la Maison-Blanche, a souligné l'importance de la collaboration et de l'innovation pour atteindre l'objectif ambitieux de Cancer Moonshot, à savoir une réduction de 50 % du nombre de décès dus au cancer d'ici 25 ans.

Le membre du Congrès Mike Kelly, coprésident du Caucus du Congrès américain sur le cancer, a insisté sur le rôle essentiel du Congrès dans le soutien de la recherche et de la prise en charge des patients, plaidant en faveur du financement de l'Institut national du cancer et abordant les problèmes d'accès et d'accessibilité financière. Il a souligné la nécessité de « connecter les personnes » et de tenir compte de l'expérience humaine. Hannah Adams, qui a survécu à un cancer pédiatrique, a rappelé au public que « les défenseurs les plus efficaces mettent un visage et un nom sur l'enfant atteint du cancer ».

La table ronde sur l'avenir des soins en cancérologie s'est penchée sur le potentiel de l'IA, les questions d'équité et l'accès mondial. Dr Danielle Bitterman, oncologue radiothérapeute et chercheuse en IA au Brigham and Women's Hospital/Dana-Farber Cancer Institute, a insisté sur le potentiel de l'IA pour démocratiser les soins, tandis que le Dr Jason Hipp, responsable de l'innovation numérique pour Mayo Collaborative Services, a lui insisté sur la nécessité de disposer d'ensembles de données diversifiés afin de garantir l'équité et des soins de haute qualité pour tous.

Dr Anshu Jain, médecin en chef chez Aster Insights, a illustré la nécessité de l'égalité d'accès par l'analogie d'une « personne de grande taille et d'une personne de petite taille cherchant à atteindre la table d'examen ».

Felicia Gorordo, directrice exécutive suppléante pour les États-Unis du Groupe de la Banque mondiale, a mis en lumière l'engagement de la Banque mondiale à intégrer la santé et l'accès numériques dans ses programmes.

La table ronde sur l'équité en matière de santé s'est concentrée sur des solutions pratiques. Manan Shah, vice-président de l'équité mondiale en matière de santé et des partenariats stratégiques en politique chez Bristol Myers Squibb, a plaidé pour la prise en compte des déterminants sociaux de la santé et des facteurs qui poussent les patients à se faire soigner. Gary A. Puckrein, président-directeur général du National Minority Quality Forum, a souligné la nécessité de disposer de modèles évolutifs pour proposer des soins de qualité aux communautés vulnérables.

Dr Shamsheer Vayalil, fondateur et président de Burjeel Holdings, a indiqué que la période actuelle n'avait « jamais été aussi propice à la lutte contre le cancer » en raison de l'augmentation de la résilience et de la sensibilisation à la santé post-pandémiques. Il a insisté sur la nécessité de l'inclusion, de la réduction des écarts en matière d'équité dans le domaine de la santé et de l'intensification des données, de la technologie et de la formation pour surmonter les difficultés.

Dr Julie Gralow, médecin en chef et vice-présidente exécutive de l'American Society of Clinical Oncology, a mis l'accent sur le partenariat avec les patients et les militants pour surmonter les obstacles.

Dr Juan Pablo Uribe, directeur mondial de la santé, de la nutrition et de la population et du mécanisme de financement mondial à la Banque mondiale, a indiqué qu'il n'y avait pas de solution unique au déficit de financement mondial.

La conférence sur l'oncologie de Burjeel Holdings a été l'occasion d'émettre un puissant appel à l'action, exhortant les individus à soutenir la recherche, à défendre des politiques centrées sur les patients et à sensibiliser l'opinion.

À propos de Burjeel Holdings

Fondé en 2007, Burjeel Holdings est l'un des principaux fournisseurs de services de santé privés dans la région MENA. Avec un réseau de 68 actifs, dont 16 hôpitaux et 30 centres médicaux, des pharmacies et d'autres services connexes, le groupe fournit des soins de la plus haute qualité aux patients. Burjeel Medical City, son établissement phare, est le premier centre intégré d'oncologie et de soins palliatifs accrédité par l'ESMO aux Émirats arabes unis et un leader dans la prise en charge du cancer dans la région.

