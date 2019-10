Conferência de Turismo de Saúde transferida para Abu Dhabi com a qualidade mais alta de participantes em 12 anos

WEST PALM BEACH, Flórida, 1 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Compradores internacionais, palestrantes especialistas, Ministros da Saúde e centenas de outros executivos da área da saúde viajarão para Abu Dhabi, no próximo mês, como delegados do 12th World Medical Tourism & Global Healthcare Congress (WMTC) (12º Congresso Internacional da Área da Saúde e de Turismo Médico). O Congresso, que espera abordar muitos dos desafios enfrentados pela área do turismo de saúde, acontece de 15 a 17 de outubro.

A edição deste ano do WMTC é uma nova direção ousada para a conferencia de maior crescimento entre inovadores e progressistas do setor da saúde. Líderes do setor de todas as partes do mundo, se reunirão na agradável Abu Dhabi, onde especialmente os compradores internacionais farão um tour privado pelo cenário médico em franca expansão dos Emirados, em 15 de outubro. O primeiro dia também terá como atração um Encontro Ministerial sobre turismo médico e controle da saúde da população, além de uma oficina o dia todo para integrantes da indústria médica que desejam tornar-se um profissional certificado em viagens médicas.

Os últimos dois dias do Congresso trarão palestrantes de destaque e três sessões voltadas para a formação. O Congresso de Abu Dhabi será palco de um programa intenso com mais de 100 palestrantes que compartilharão histórias e perspectivas sobre os segredos, desafios ocultos e o futuro do setor.

Assim, o evento com duração de três dias é uma oportunidade inestimável de negócios e networking com os melhores contatos da indústria da saúde.

No 12º ano à frente da organização do WMTC, a Medical Tourism Association (MTA, Associação de Turismo Médico) acredita que o evento de outubro será o mais exclusivo e inédito de todos.

"Um de nossos principais objetivos para o Congresso deste ano é reunir um grupo exclusivo de líderes do setor que raramente, ou nunca, estiveram no mesmo lugar", revelou Jonathan Edelheit, presidente e cofundador da Medical Tourism Association e do WMTC Abu Dhabi. "Com a reunião de administradoras de convênios médicos, representantes governamentais, executivos hospitalares e facilitadores do setor, todos no mesmo lugar e ao mesmo tempo, criamos uma atmosfera de valor inestimável de segredos do setor e de colaboração internacional."

Edelheit demonstra especial entusiasmo pelo Programa de Compradores e pela curadoria de palestrantes.

"Com mais de 100 palestrantes e 100 compradores internacionais do segmento da saúde de todos os lugares do mundo, será, de fato, um evento inédito para o setor", disse Edelheit.

Nos últimos anos, a MTA trouxe alguns dos mais renomados especialistas de todo o mundo para falar sobre como estão revolucionando a área de cuidados da saúde, controle de saúde da população e de manejo e prevenção de doenças e quadros crônicos. Entre os participantes deste ano, teremos Ministros da Saúde, hospitais, provedores de convênios médicos e líderes do setor de mais de 90 países. Representantes de empresas como Johns Hopkins, Cleveland Clinic Abu Dhabi, Human Longevity Inc, Bupa Arabia, Axa e dezenas de outras participarão para compartilhar estratégias inovadoras para um mercado globalizado como o do Século XXI.

A variedade de palestrantes já impressiona por si. Contudo, os participantes que adquirirem o Networking Pass terão ainda mais acesso a outros convidados. Um aplicativo exclusivo, para a web e dispositivos móveis, permite que os portadores desta categoria visualizem uma lista completa dos participantes, tanto palestrantes quanto compradores, para que possam agendar reuniões diretamente no Hall para Netwroking do Congresso. Os profissionais voltados para o futuro poderão fazer novos contatos, desenvolver parcerias e expandir negócios.

O MTA acredita que o Networking Pass (ou Convite Premium) seja a melhor maneira de extrair o máximo da extensa lista de compradores e palestrantes.

"Acreditamos que o WMTC seja o principal local para os inovadores mais brilhantes do setor da saúde de todo o mundo, mas queremos que este evento seja uma excelente oportunidade de networking tanto para os representantes corporativos quanto para os governamentais", comentou Edelheit. "A aquisição do Network Pass é a forma mais eficiente de garantir acesso às nossas áreas VIPs e ao nosso aplicativo para Networking."

Sobre a Medical Tourism Association : A MTA é a associação internacional do setor de turismo de saúde e trabalha com hospitais, governos e operadoras de convênios médicos líderes no desenvolvimento e lançamento de sistemas e soluções de saúde de primeira linha e busca definir os padrões do setor, ao mesmo tempo em que prioriza oferecer os cuidados de saúde de mais alta qualidade e transparência para consumidores e compradores de todo o mundo. Por meio da publicação de pesquisas, dados analíticos e opiniões e material educacional, a MTA elevou parâmetros de experiências e resultados para pacientes, ao mesmo tempo em que apoia a conscientização de consumidores de cuidados com a saúde e bem-estar de todo o mundo sobre o imenso leque de opções. Os eventos da MTA têm a gestão da Global Healthcare Resources.

Medical Tourism Association

