Conferencia Internacional sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos:del 9 al 11 de septiembre en Jinan

Según Li Meng, vicegobernador de la provincia de Shandong, la conferencia se celebrará tanto online como presencial, con una actividad de visita in situ celebrada en la mañana del 10 de septiembre y la ceremonia de apertura de la conferencia por la tarde, en la que se invitará a dirigentes y representantes de países y organizaciones internacionales a pronunciar un discurso. El 11 de septiembre está previsto que se celebren tres foros temáticos centrados, respectivamente, en la reducción de la pérdida de alimentos en la producción, la reducción de la pérdida de alimentos después de la cosecha y la reducción del desperdicio de alimentos en el consumo. Se espera que durante la conferencia se dé a conocer la "Iniciativa de Jinan sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos a nivel internacional" y se lance la Acción Provincial de Shandong sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos.

En la conferencia intervendrán online los ministros de agricultura de Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Indonesia y otros Estados miembros del G20, el enviado especial de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

A la conferencia asistirán los embajadores en China de 15 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610520/1.jpg

SOURCE Information Office of the People's Government of Shandong Province