Une conférence internationale sur les pertes et le gaspillage alimentaires aura lieu du 9 au 11 septembre à Jinan

Les pertes et le gaspillage alimentaires ont été identifiés comme un défi commun de la communauté internationale. Tout en cherchant des solutions à ce problème, le monde continue de souffrir des répercussions de la pandémie de COVID-19 en cours et d'être confronté à de fréquentes catastrophes naturelles extrêmes causées par les changements climatiques. Dans ce contexte, il a été proposé de tenir une conférence internationale sur les pertes et le gaspillage alimentaires.

Selon Li Meng, vice-gouverneur de la province du Shandong, la conférence aura lieu en ligne et sur place. Une visite sur place aura lieu le matin du 10 septembre, et une cérémonie d'ouverture au cours de laquelle des dirigeants et représentants de pays et d'organisations internationales seront invités à prendre la parole aura lieu en après-midi. Trois forums thématiques sont prévus le 11 septembre. Ceux-ci porteront respectivement sur la réduction des pertes d'aliments dans la production, la réduction des pertes d'aliments post-récolte et la réduction du gaspillage alimentaire dans la consommation. On s'attend à ce que « l'Initiative de Jinan pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaires à l'échelle internationale » soit rendue publique au cours de la conférence. De plus, le plan d'action de la province du Shandong pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaires sera présenté.

Les ministres de l'Agriculture de l'Italie, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Indonésie et d'autres États membres du G20, l'envoyé spécial du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prendront la parole en ligne.

Des ambassadeurs en Chine de 15 pays participeront à la conférence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1610520/1.jpg

