Configit als Sample Vendor im Gartner® Hype Cycle™ für Digital Commerce 2026 aufgeführt

Weltweit führender Anbieter zählt zu den elf im Bericht genannten Sample Vendors

KOPENHAGEN, Dänemark, 10. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Configit, der global führende Anbieter im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM), gab bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Hype Cycle for Digital Commerce, 2026 in der Kategorie „Composable Product Configurators" als Sample Vendor ausgezeichnet wurde.

Künstliche Intelligenz (KI) und KI-Agenten verändern den digitalen Handel grundlegend und prägen zunehmend das Kaufverhalten von Kunden.. Wie Gartner in dem Bericht hervorhob, ist ein wesentlicher Treiber für den Einsatz von Konfiguratoren, dass „B2B-Käufer und -Verkäufer mehr Geschäft über den Self-Service-Kanal des digitalen Handels abwickeln möchten. Dies erhöhe nicht nur den Komfort für Kunden, sondern reduziere zugleich die Vertriebskosten. Um Umfang und Wert des digitalen Geschäfts weiter zu steigern, sei es erforderlich, auch komplexe Produkte und Dienstleistungen effizient online anbieten und verkaufen zu können."

Mit Configit Ace® bietet Configit eine modulare SaaS-Lösung für die Produktkonfiguration und das Variantenmanagement, die speziell für hochkomplexe Konfigurationsszenarien entwickelt wurde. . Die Plattform basiert auf der patentierten Virtual Tabulation® (VT™)-Technologie und ermöglicht die deterministische Berechnung selbst anspruchsvollster Produktkonfigurationen mit mathematischer Eindeutigkeit. Dadurch lassen sich komplexe Produktmodelle konsistent über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verwalten und in digitale Geschäftsprozesse integrieren.

Darüber hinaus wies Gartner darauf hin, dass „der Einsatz eines Composable Product Configurators Unternehmen dabei unterstütze, Abschlussquoten und durchschnittliche Auftragswerte zu steigern, Kosten für Muster und Nachbesserungen zu reduzieren sowie den Vertrieb über sämtliche Kanäle hinweg zu ermöglichen."

Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagte: „Wir sind überzeugt, dass der Hype Cycle die wachsende Bedeutung leistungsfähiger Produktkonfiguratoren für die Unterstützung hochgradig individualisierbarer Produkte im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz unterstreicht. Mit Configit Ace stellen wir Herstellern einen Composable Product Configurator zur Verfügung, der bestehende Konfigurationslösungen um eine unternehmensweite, deterministische und KI-fähige Plattform erweitert. Dadurch lassen sich Konfigurationsfehler vermeiden, Angebotsprozesse beschleunigen und Produkte schneller auf den Markt bringen – bei gleichzeitig verbesserter Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Ernennung zum Sample Vendor unseren Anspruch unterstreicht, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Individualisierung und Fertigung komplexer Produkte im Zuge der KI-Transformation nachhaltig weiterzuentwickeln."

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Hype Cycle for Digital Commerce, 2026, Sandy Shen, 2. Juni 2026

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Informationen zu Configit

Configit ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Configuration Lifecycle Management (CLM) und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual-Tabulation® (VT™)-Technologie, die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem sie eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität bietet. Virtual Tabulation befähigt Configit dazu, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke und benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereitzustellen. Website: configit.com

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