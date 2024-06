Configit choisi par l'entreprise canadienne Premier Tech pour accélérer sa transformation numérique

Le SaaS Configit Ace® sera utilisé pour optimiser l'efficience de fabrication

COPENHAGUE, Danemark, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), annonce aujourd'hui avoir été choisi par son premier client canadien, Premier Tech, pour optimiser l'efficience de ses installations de fabrication de produits emballés.

Premier Tech est une entreprise mondiale qui compte 5 200 équipiers répartis dans 28 pays. L'entreprise, dont le siège mondial se trouve à Rivière-du-Loup, au Québec (Canada), opère dans différents secteurs par l'intermédiaire de cinq groupes d'affaires. L'un d'entre eux, Premier Tech Systèmes Automatisés, bénéficiera grandement de l'environnement SaaS de Configit Ace. Chef de file mondial dans la fabrication d'équipements d'emballage et de palettisation, Premier Tech Systèmes Automatisés met à profit le vaste potentiel de la robotique et de l'automatisation pour aider les manufacturiers à optimiser leurs opérations, tout en assurant la sécurité de leurs équipes.

Premier Tech Systèmes Automatisés cherchait une solution pour définir les normes et réduire la complexité des configurations en utilisant une approche flexible et intuitive. Configit s'est distingué par sa solution indépendante avec une intégration harmonieuse dans l'environnement existant, Salesforce CPQ. Configit a également fait preuve d'une solide expérience en matière d'assistance à la clientèle et de capacité à gérer des configurations complexes. Avec le soutien de l'environnement SaaS de Configit Ace, Premier Tech Systèmes Automatisés sera en mesure d'améliorer la flexibilité de son modèle d'affaires pour répondre aux demandes du marché, d'augmenter les ventes grâce à la réduction des coûts et à une réactivité accrue, et de réduire les reprises en répondant avec précision aux besoins des clients, créant ainsi plus de valeur pour ceux-ci. S'alignant parfaitement avec la vision du groupe pour les années à venir, ce partenariat permettra l'intégration de solutions d'IA et d'aide à la décision, améliorant ainsi la rapidité et la qualité de la mise en œuvre.

Wilhelm Bielert, vice-président principal et chef des technologies de l'information, Premier Tech Systèmes Automatisés, déclare : « Notre décision de nous associer à Configit est fondée non seulement sur la technologie de configuration exceptionnelle de Configit, mais aussi sur sa flexibilité, son ouverture et le professionnalisme de l'équipe. Configit Ace est la seule offre que nous ayons trouvée qui comprend vraiment les défis posés par les configurations complexes. Nous nous réjouissons à la perspective de pérenniser ce succès en déployant le SaaS Configit Ace afin d'améliorer la flexibilité de notre modèle commercial et de répondre aux demandes du marché et des clients. »

Johan Salenstedt, CEO, Configit, déclare : « Nous sommes très heureux de voir Premier Tech devenir notre premier client au Canada. Le choix de Configit Ace par Premier Tech comme solution pour la gestion de configurations complexes souligne notre engagement à fournir une technologie de pointe. Nous sommes ravis à l'idée de faire évoluer notre partenariat avec Premier Tech ».

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™) , qui a redéfini la configuration des produits en offrant une rapidité accrue et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux chefs de file internationaux du marché. Site web : configit.com

À propos de Premier Tech

Faire la différence en unissant Passion et Technologies, voilà comment Premier Tech se distingue depuis maintenant 100 ans. Une équipe unique propulsée par une volonté commune, celle d'offrir des solutions durables qui aident à nourrir, protéger et améliorer notre planète.

Premier Tech possède un vaste portfolio de produits, services, marques et technologies permettant d'augmenter le rendement des cultures, de cultiver des jardins sains et florissants, d'automatiser les opérations de manutention et d'emballage de multiples installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau, d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et d'offrir des bio-ingrédients dédiés au bien-être des humains et des animaux.

Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de plus d'un milliard de dollars et se déploie à l'international grâce à plus de 5 200 équipiers dans 28 pays. Jeune de 100 ans, Premier Tech voit infiniment plus loin.

Pour plus d'informations sur Premier Tech, visitez le site www.premiertech.com

