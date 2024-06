Das kanadische Unternehmen Premier Tech wählt Configit, um die digitale Transformation voranzutreiben

Configit Ace® SaaS für mehr Effizienz in der Fertigung

KOPENHAGEN, Dänemark, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Configit, der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass sein erster kanadischer Kunde, Premier Tech, das Unternehmen ausgewählt hat, um die Effizienz der Produktionsanlagen für verpackte Produkte zu verbessern.

Premier Tech ist ein globales Unternehmen mit 5.200 Mitarbeitern in 28 Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rivière-du-Loup, Québec, Kanada, ist mit fünf Geschäftsbereichen in verschiedenen Branchen tätig. Eines dieser Unternehmen, Premier Tech Systems and Automation, wird stark von der Configit Ace SaaS-Umgebung profitieren. Premier Tech Systems and Automation ist weltweit führend in der Herstellung von Verpackungs- und Schüttgutanlagen und nutzt das große Potenzial von Robotik und Automatisierung, um Herstellern bei der Optimierung ihrer Abläufe zu helfen und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Teams zu gewährleisten.

Mit der Unterstützung der Configit Ace SaaS-Umgebung suchte Premier Tech nach einer Lösung, die dabei helfen würde, Standards zu definieren und die Komplexität von Konfigurationen durch einen flexiblen und kundenfreundlichen Ansatz zu reduzieren. Configit zeichnete sich durch seine unabhängige Lösung mit nahtloser Integration in die bestehende IT-Landschaft - darunter Salesforce CPQ - aus. Configit konnte zudem durch ausgezeichnete Kundenbetreuung und die Funktionalität zur Beherrschung komplexer Konfigurationen überzeugen. Mit der Unterstützung der Configit Ace SaaS-Umgebung wird Premier Tech Systems and Automation in der Lage sein, flexibel auf dynamische Marktanforderungen zu reagieren, den Gewinn durch Kostensenkungen und verbesserte Geschwindigkeit zu steigern und die redundante Nacharbeit zu verringern, indem die Kundenbedürfnisse genau interpretiert werden - und somit mehr Wert für seine Kunden zu schaffen. Diese Partnerschaft passt perfekt zur Vision der Gruppe für die kommenden Jahre und wird die Integration von KI und Lösungen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung ermöglichen und so die Geschwindigkeit und Qualität der Implementierung verbessern.

Wilhelm Bielert, Senior VP und CIO, Premier Tech Systems and Automation, sagte: „Unsere Entscheidung für eine Partnerschaft mit Configit wurde nicht nur durch die außergewöhnliche Konfigurationstechnologie von Configit begründet, sondern auch durch die Flexibilität, Offenheit und Professionalität des Teams. Configit Ace war das einzige Angebot, das wir gefunden haben, welches die Herausforderungen komplexer Konfigurationen wirklich versteht. Wir freuen uns auf weitere Erfolge bei der Implementierung von Configit Ace SaaS, um die Flexibilität unseres Geschäftsmodells bei der Erfüllung von Markt- und Kundenanforderungen weiter zu erhöhen."

Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagte: „Wir freuen uns sehr, Premier Tech als unseren ersten Kunden in Kanada begrüßen zu dürfen. Die Entscheidung von Premier Tech für Configit Ace als die bevorzugte Lösung für die Verwaltung komplexer Konfigurationen unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Spitzentechnologie. Wir freuen uns darauf, unsere Kundenpartnerschaft mit Premier Tech weiter auszubauen".

Über Configit

Configit ist der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM)-Lösungen und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual Tabulation® (VT™)-Technologie, die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem sie eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität bietet. Virtual Tabulation befähigt Configit dazu, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke und benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereitzustellen. Website: configit.com

Über Premier Tech

Bei Premier Tech geht es darum, etwas zu bewegen, indem wir seit über 100 Jahren Menschen und Technologien miteinander verbinden. Unser Team wird von dem gemeinsamen Willen vorangetrieben, nachhaltige Lösungen zu liefern, die zur Ernährung, zum Schutz und zur Verbesserung unserer Welt beitragen.

Premier Tech verfügt über eine breite Palette von Produkten, Dienstleistungen, Marken und Technologien, die es ermöglichen, die Ernteerträge zu steigern, schöne Gärten zum Leben zu erwecken, die Handhabungs- und Verpackungsvorgänge vieler Produktionsanlagen zu automatisieren, Wasser aufzubereiten und zu recyceln, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und Bio-Inhaltsstoffe für das Wohlbefinden von Mensch und Tier anzubieten.

Premier Tech verzeichnet heute einen Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar und wächst international, angetrieben von seinen 5.200 Teammitgliedern in 28 Ländern.

Weitere Informationen über Premier Tech finden Sie unter www.premiertech.com.

