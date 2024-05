Configit organise le 9ème sommet virtuel annuel sur la gestion du cycle de vie des configurations

Des professionnels de l'industrie exploreront les meilleures pratiques pour orchestrer les données de configuration de vos produits

COPENHAGUE, Danemark, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Configit, le leader mondial de la gestion du cycle de vie de la configuration (CLM), a annoncé aujourd'hui que la société tiendra son 9ème sommet virtuel annuel sur la gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) du 15 au 16 mai 2024. Pour vous inscrire et voir le programme complet, cliquez ici.

Dans l'économie actuelle, les clients attendent plus que des produits standard; ils recherchent de plus en plus des options sur-mesure configurées pour répondre précisément à leurs besoins individuels. Cela a un impact significatif sur le mode de fonctionnement des fabricants et les pousse à rechercher de meilleures méthodes pour gérer ces changements. En effet, Gartner, Inc. prévoit que « d'ici 2026, la gestion du cycle de vie des configurations transformera 40 % des fabricants, en réduisant les efforts d'ingénierie spécifiques pour chaque client lors de la livraison des produits ».1

Le Sommet 2024 sur la gestion du cycle de vie de la configuration examinera comment l'intégration des données produit dans les entreprises peut standardiser les procédures de configuration et améliorer la visibilité dans la chaîne de valeur. En établissant une source d'information commune, les entreprises peuvent supprimer les barrières entre les départements des ventes, du service, de l'ingénierie et de la fabrication, favorisant ainsi la collaboration entre les fonctions de l'entreprise sur la base de données partagées.

L'événement rassemble plus de 300 professionnels de l'industrie pour partager des idées avec leurs pairs sur la façon de gérer efficacement la complexité des produits, de tirer parti des technologies actuelles pour prendre des décisions plus éclairées et sur l'impact de l'IA et de l'IA générative sur la fabrication.

La première journée du sommet comprendra des présentations d'experts de NVIDIA, Premier Tech et PwC, qui partageront la façon dont leurs entreprises utilisent les données pour mieux stimuler l'innovation, la durabilité et les avancées de l'IA. La deuxième journée sera davantage axée sur la technologie, avec des sessions animées par des experts explorant l'importance de la gestion centralisée des données de configuration pour soutenir des efforts efficaces de transformation numérique.

Johan Salenstedt, directeur général de Configit, a déclaré : « Alors que les attentes des clients et les exigences du marché continuent d'évoluer, il est clair que des solutions personnalisées adaptées aux besoins individuels sont primordiales dans le marché d'aujourd'hui. Pour répondre à cette demande, les entreprises manufacturières doivent trouver de nouveaux moyens d'améliorer les processus de configuration, de supprimer les cloisonnements entre les départements, de favoriser la collaboration interfonctionnelle et de stimuler l'innovation. Notre sommet annuel donne l'occasion aux professionnels de l'industrie d'apprendre de leurs pairs et de partager leurs propres connaissances dans un contexte en évolution rapide. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) et un fournisseur de logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises internationales leaders du marché. Site Internet : configit.com

