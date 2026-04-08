Configit organise le onzième sommet annuel sur la gestion du cycle de vie des configurations virtuelles, axé sur la maîtrise de la complexité de la personnalisation à l'ère de l'IA

L'événement de deux jours explorera la façon dont les fabricants peuvent étendre la personnalisation rentable, permettre les flux numériques et libérer la valeur de l'IA

COPENHAGUE, Danemark, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Configit, le leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), annonce aujourd'hui que la société tiendra son onzième Configuration Lifecycle Management Summit 2026 les 6 et 7 mai 2026. L'inscription et le programme complet de l'événement virtuel sont disponibles ici.

Alors que les fabricants s'orientent de plus en plus vers la personnalisation de masse, ils sont confrontés à des défis croissants pour maintenir l'évolutivité, la rentabilité et l'alignement opérationnel. Plus de la moitié d'entre eux proposent déjà des produits personnalisés et presque tous s'attendent à ce que la demande de personnalisation augmente dans les années à venir. Cette augmentation de la variabilité des produits crée une complexité au niveau de l'ingénierie, des ventes, de la fabrication et du service après-vente, d'où la nécessité d'adopter des approches plus avancées pour gérer les données des produits et la logique de configuration, afin d'augmenter la productivité tout en réduisant le risque d'erreurs sur les produits.

Le sommet de cette année examinera comment le CLM aide les fabricants à relever ces défis et à réaliser les promesses de l'IA et de la personnalisation de masse des produits en connectant les systèmes, les données et la logique tout au long du cycle de vie du produit. Outre les dirigeants de Configit, les intervenants de cette année comprennent des responsables d'Accenture, de CNH Industrial, de Deloitte, de Premier Tech, de PTC et de Vestas, qui partageront des expériences et des points de vue concrets de leurs entreprises.

L'ordre du jour comprend deux conférences principales axées sur le rôle de l'IA dans la fabrication discrète, avec un regard attentif sur la façon dont la technologie de configuration peut finalement jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre d'initiatives réussies en matière d'IA. À l'avenir, alors que les fils numériques et l'IA deviennent centraux pour l'innovation manufacturière, l'établissement d'une base de données de bout en bout digne de confiance sera essentiel pour transformer la complexité en croissance évolutive.

Johan Salenstedt, PDG de Configit, déclare : « Les fabricants sont aujourd'hui contraints d'offrir davantage de personnalisation tout en maintenant l'efficacité et la rentabilité. La clé pour parvenir à cet équilibre est d'établir une base de données fiables sur les produits qui relie les systèmes et permet de prendre des décisions en toute confiance. Le sommet CLM montrera comment les principales organisations y parviennent ».

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) et un fournisseur de logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir aux chefs de file mondiaux du marché des solutions de configuration performantes et faciles à utiliser. Site internet : configit.com

Relations avec la presse :

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