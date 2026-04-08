- Configit organiza su undécima Cumbre Anual Virtual sobre Gestión del Ciclo de Vida de la Configuración, centrada en dominar la complejidad de la personalización en la era de la IA

Este evento de dos días explorará cómo los fabricantes pueden escalar la personalización rentable, habilitar hilos digitales y aprovechar el valor de la IA

COPENHAGUE, Dinamarca, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Configit, líder mundial en gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM), anunció hoy que celebrará su undécima cumbre anual de gestión del ciclo de vida de la configuración 2026 los días 6 y 7 de mayo de 2026. El registro y el programa completo del evento virtual están disponibles aquí.

A medida que los fabricantes se orientan cada vez más hacia la personalización masiva, se enfrentan a crecientes desafíos para mantener la escalabilidad, la rentabilidad y la alineación operativa. Más de la mitad ya ofrecen productos personalizados, y casi todos prevén que la demanda de personalización aumente en los próximos años. Este incremento en la variabilidad de los productos genera complejidad en ingeniería, ventas, fabricación y servicio, lo que impulsa la necesidad de enfoques más avanzados para la gestión de datos de productos y la lógica de configuración, contribuyendo así a aumentar la productividad y reducir el riesgo de errores.

La cumbre de este año explorará cómo la gestión del ciclo de vida del producto (CLM) ayuda a los fabricantes a abordar estos desafíos y a aprovechar el potencial de la IA y la personalización masiva de productos, conectando sistemas, datos y lógica a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Además de ejecutivos de Configit, entre los ponentes de este año se encuentran líderes de Accenture, CNH Industrial, Deloitte, Premier Tech, PTC y Vestas, quienes compartirán experiencias y perspectivas reales de sus empresas.

La agenda incluye dos ponencias magistrales centradas en el papel de la IA en la fabricación discreta, con especial atención a cómo la tecnología de configuración puede desempeñar un papel más importante para impulsar iniciativas de IA exitosas. De cara al futuro, a medida que los hilos digitales y la IA se vuelven fundamentales para la innovación en la fabricación, establecer una base de datos fiable e integral será crucial para transformar la complejidad en un crecimiento escalable.

Johan Salenstedt, consejero delegado de Configit, destacó: "Actualmente, los fabricantes se ven presionados a ofrecer mayor personalización sin sacrificar la eficiencia ni la rentabilidad. La clave para lograr este equilibrio reside en establecer una base de datos de producto fiable que conecte los sistemas y permita tomar decisiones con seguridad. La Cumbre CLM mostrará cómo las organizaciones líderes lo están consiguiendo".

Acerca de Configit

Configit es líder mundial en soluciones de gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM) (CLM) y proveedor de software crítico para la configuración de productos complejos. Todos los productos de Configit se basan en la tecnología patentada Virtual Tabulation® (VT™), que ha revolucionado la configuración de productos al ofrecer mayor velocidad y una mejor gestión de la complejidad. Virtual Tabulation permite a Configit ofrecer soluciones de configuración potentes y fáciles de usar a empresas líderes a nivel mundial. Sitio web: configit.com

Contacto para medios:

Diana Díaz

Force4 Technology Communications

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