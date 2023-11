Confira ofertas que Só a LG Tem para a Black Friday

Várias soluções tecnológicas estão em promoção na loja online e em pontos de vendas oficial da marca

SÃO PAULO, 21 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics está tornando a escolha dos presentes da Black Friday mais fácil do que nunca! Para os amantes de tecnologia que buscam ofertas imperdíveis, a empresa está oferecendo descontos incríveis em uma ampla gama de produtos, desde TVs de última geração, geladeiras com design moderno, alto armazenamento e economia de energia, lavadora e secador verticais e um closet inteligente, além de muitas outras funcionalidades que tornarão o dia a dia muito mais conveniente.

Foto Reprodução: LG Electronics.

E como se isso não fosse o bastante, a LG traz uma emocionante adição à Black Friday deste ano com a campanha "Ver Para Crer". Esta iniciativa única oferece aos clientes a oportunidade de experimentar pessoalmente a qualidade excepcional dos produtos LG em lojas participantes. Dessa forma, você pode ter a certeza de que está fazendo a escolha certa ao investir em tecnologia de ponta para a sua casa. Não perca esta chance de experimentar o futuro da tecnologia com a LG!

Com um DNA enraizado na inovação, a LG apresenta também o aplicativo ThinQ, uma plataforma exclusiva de inteligência artificial que proporciona conectividade de forma simples, intuitiva e palpável para todos os clientes. A tecnologia da LG está aqui para simplificar a vida dos consumidores modernos, permitindo que eles aproveitem ao máximo seu tempo com a família ao lado de produtos verdadeiramente revolucionários.

Nesta Black Friday, a LG convida você a explorar sua incrível variedade de produtos com descontos impressionantes para tornar a Vida Melhor, com a nova identidade visual "Life's Good". Não perca a chance de tornar a vida da família ainda mais prática e divertida com os produtos LG. Confira alguns produtos disponíveis nessa temporada de Black Friday:

TV LG OLED evo 2023: TVs LG OLED evo mais brilhantes do que nunca!

TV OLED evo G3:

Representando o ápice da LG OLED evo, com um design sem igual, chamado de "One Wall Design", que permite uma instalação rente à parede, e um brilho incrível, com 70% mais de brilho¹, graças ao novo Brightness Booster Max, a LG OLED evo G3 é o que há de melhor quando o assunto é TV LG OLED. O novo processador α9 (Alpha9) Gen 6 proporciona melhorias inteligentes na imagem e potencializa o AI Sound Pro, resultando em um som surround de 9.1.2 canais virtuais, que tornam o som ainda mais envolvente. Além disso, o modelo chega com os recursos tradicionais da linha LG OLED, como Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, a plataforma webOS 23 – a mais recente da marca, e a conectividade por comando de voz com "Oi, LG", que torna a experiência ainda mais sofisticada. Saiba mais sobre a LG OLED evo G3 aqui.

Por outro lado, a LG OLED evo C3, com 20% a mais de brilho do que uma OLED convencional¹, graças a tecnologia Brightness Booster, alimentada pela tecnologia de Pixels que se auto iluminam. Com o mesmo processador da G3, a série C3 proporciona brilho aprimorado, precisão de cor e o recurso WOW Orchestra, para integração perfeita com Soundbars LG², além de também incluir os recursos para os amantes de cinema presentes na G3. Outro grande destaque do modelo, é a variedade de tamanhos, que vai de 42'' até 83'' polegadas e o combo da OLED evo C3 + Sound Bar SC9S, para o consumidor usufruir da tecnologia WOW Orchestra e a imagem surpreendente da C3. Confira aqui.

TV LG Nano77: O custo-benefício com tecnologia inovadora

A Nano77 desponta como uma das melhores escolhas para a Black Friday, com diversas tecnologias que fazem dela um excelente custo-benefício. Um dos pontos que mais chama a atenção no modelo, é o painel NanoCell, responsável pela filtragem inteligente de cores, que através de nanopartículas, remove as cores impuras e torna a experiência surreal.

Além disso, o modelo chega com o controle Smart Magic, com navegação de cursor e atalhos eficientes, LG Channels com mais de 170 canais gratuitos e o novíssimo webOS 23, que traz recursos de inteligência artificial, como o controle de outros dispositivos inteligentes via Matter, Alexa, LG ThinQ e atalhos para os apps de acordo com seu respectivo segmento, por meio dos Quick Cards, onde é possível agrupar apps de música, como Spotify, Deezer e Apple Music, em um único cartão, por exemplo! Saiba mais aqui

¹ As TVs OLED evo C3 de 55" e maiores são 20% mais brilhantes do que os OLEDs convencionais. Enquanto a LG OLED evo G3 é 70% mais brilhante que OLEDs convencionais.

² Disponível na linha OLED e QNED 80, QNED 85 MiniLED, Sound Bars LG selecionadas. Confira a linha em: https://www.lg.com/br/sound-bar

³ Contemplam a promoção os seguintes modelos: OLED55G3PSA, OLED65G3PSA, OLED55C3PSA, OLED65C3PSA, OLED77C3PSA e OLED83C3PSA. Para mais informações, consulte o regulamento completo em www.euescolholg.com.br/regulamento-promo-eu-escolho-lg.pdf

LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial

O ar-condicionado LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial de 12.000 BTU destaca-se por sua tecnologia avançada, que analisa a situação climática do ambiente, identifica padrões de uso do usuário e ajusta automaticamente a temperatura, direção e velocidade do vento de maneira personalizada. Além do controle de energia 4 em 1, que reduz o consumo imediatamente, o compressor Dual Inverter garante eficiência energética, sendo 70% mais econômico que modelos convencionais. Com conectividade Wi-Fi, permite comandos de voz via Google Assistente e Amazon Alexa, e está disponível no site da marca a partir de R$ 2.799,00 nas capacidades de 9.000 BTU e 12.000 BTU.

LG Dual Inverter Compact com inteligência artificial

O ar-condicionado LG Dual Inverter Compact com inteligência artificial oferece a função de Energy Control para maior comodidade, sendo ativada após 48 horas de uso ao pressionar o botão Smart Care. Disponível nas capacidades de 9.000 BTU, 12.000 BTU e 18.000 BTU, destaca-se pelo baixo nível de ruído, atingindo até 22 decibéis nas capacidades mais baixas, e pelo uso do Fluído Refrigerante R-32, mais ecológico. Com garantia de 10 anos para o compressor Dual Inverter, os produtos estão disponíveis a partir de R$ 3.799,00 no site da marca.

Geladeira LG Top Freezer

Os modelos de Geladeira LG Top Freezer oferecem alta tecnologia e economia de energia, com destaque para o DoorCooling+ que resfria os alimentos 35% mais rápido. A gaveta Fresh Zone preserva a umidade de frutas e legumes, enquanto o modelo preto conta com um dispensador de gelo flexível. Certificados com o selo A+++ de eficiência energética, proporcionam economia na conta de luz e são uma aposta acessível da LG. Confira a promoção aqui.

Lava e Seca Smart LG VC4 13kg Titanium com Inteligência Artificial AIDD

Se destacando com inteligência em todos os detalhes, a Lava e Seca VC4 é compacta e ainda assim conta com grande capacidade de 13kg para economizar tempo e dinheiro. Além disso, possui tecnologia AIDD, inteligência artificial que entende e analisa automaticamente o tipo de tecido adicionado, fornecendo a melhor lavagem possível. Para melhor saúde, o poderoso vapor Steam elimina até 99,9% de agentes alergênicos. Tudo pensado para melhor conforto do consumidor.

Por fim, ainda é possível se conectar com sua Lava e Seca através do aplicativo LG ThinQ, onde você monitora diversas funções de seu produto, como ciclo de lavagem, download de ciclos adicionais e muito mais. O produto se encontra atualmente com 25% de desconto do preço original e ainda soma mais 5% caso seja efetuado a compra através do Pix. Veja mais sobre a incrível Lava e Seca VC4 13kg Titanium aqui.

Caixa de som LG XBOOM XG9

A LG apresenta as inovadoras caixas de som LG XBOOM XL7, XBOOM Go XG7 e XBOOM Go Power XG9, incorporando as tecnologias Party Link e Dual Play para uma experiência sonora impactante. O Party Link permite conectar até 9 dispositivos XG, criando um sistema de som colaborativo, enquanto o Dual Play alcança 160W RMS de potência ao conectar duas XG9. O aplicativo "LG XBOOM" oferece personalização de equalização, iluminação e controle via Party Link e Dual Play, permitindo playlists colaborativas. A linha XG inclui suporte a viva-voz e comandos de voz compatíveis com Google Assistente e Siri. Priorizando a sustentabilidade, os produtos são fabricados com resina de plástico reciclado e poliéster Jersey de garrafas PET, com embalagens de papelão reciclado de alta densidade. A linha LG XBoom Go XG oferece qualidade sonora excepcional e compromisso ambiental.

Caixa de som LG XBOOM XL7

A LG apresenta a XBOOM XL7, uma caixa de som potente e versátil, equipada com um Woofer de 8" para graves impactantes e dois Tweeters de 2.5" que garantem médios e agudos equilibrados. Com uma potência de 250W, autonomia de bateria de até 20 horas¹ e conectividade Bluetooth, a XL7 é ideal para festas ao ar livre, com classificação de proteção IPX4² contra respingos d'água, sendo perfeita para áreas de piscina. Sua mobilidade é facilitada pelas rodinhas e alça telescópica. Além disso, oferece luzes multicoloridas no Woofer, painel de led personalizável, entrada para microfone e guitarra, efeitos de voz para karaokê e função DJ³, transformando qualquer ambiente em uma verdadeira festa.

¹ Autonomia padrão aferida a 50% de volume e sem iluminação.

² Certificação IPX4 oferece proteção contra respingos de água, excluindo água salgada do mar.

³ Recursos disponíveis por meio do DJ App.

Monitores Gamer UltraGear

Voltada para os players de todos os níveis, esta linha é ideal para quem busca uma experiência imersiva nos mais variados tipos de jogos como estratégia, RPS ou corrida. Os monitores permitem jogabilidade incrível durante a transição de quadros dos jogos, tornando o seu monitor mais responsivo aos comandos do jogador. Oferecem imagem de qualidade e incrível tempo de resposta de até 1ms, para que o usuário não perca nenhum lance do game. Há opções de 24 até 34 polegadas, com telas IPS flat ou curva, taxa de atualização de até 240Hz e resolução entre Full HD e QHD. Saiba mais sobre a Linha UltraGear no site.

Monitor Ergo DualUp

Apresenta formato de 28 polegadas em proporção 16:18, equivalente a dois monitores de 22 polegadas sobrepostos na posição vertical. Permite a conectividade de até dois PCs simultaneamente, dividindo a tela para cada dispositivo com a função Picture-by-Picture, em resolução QHD de 2.560 x 2.880. Possui tela com a tecnologia Nano IPS, uma evolução do painel IPS convencional. Permite ainda diversas opções de regulação de altura e ângulo, extensão e retração auxiliando no conforto e ergonomia do usuário. É ideal para quem passa muito tempo em frente ao computador trabalhando, ou ainda para pessoas que desenvolvem tarefas que necessitam de um monitor com grande área de visualização de tela para maximizar sua produtividade. Confira mais sobre o produto no site.

Monitores UltraWide

Os modelos contam com proporção de 21:9, garantindo 33% mais visão (em comparação aos modelos Full HD, que tem proporção de 16:9) para que o usuário fique confortável em frente ao computador. Com mais espaço na tela, é possível aumentar a produtividade ao optar por diversos tipos de divisão de tela ou execução simultânea de programas ou para a exibição de mais conteúdos nos momentos de lazer. Com opções de até 34 polegadas e resolução Full HD, os modelos UltraWide também podem ser utilizados por usuários gamer. Confira os modelos no site.

Monitores UHD 4K

Os monitores 4K da LG possuem design exclusivo e proporcionam o que há de melhor em termos de qualidade de áudio e vídeo para todas as ocasiões. Seja para trabalho ou diversão, o usuário tem uma experiência superior, com imagens nítidas e cores vibrantes, desfrutando de aplicativos gráficos ou profissionais que requerem precisão de cores e brilho constante, devido ao alto grau de fidelidade de cores no padrão DCI-P3, o mesmo da indústria cinematográfica norte americana. Há opções de tamanhos de 27 até 32 polegadas. Saiba mais sobre o produto no link.

Projetores

A LG oferece diversos modelos de projetores. Os modelos são capazes de projetar imagens de até 300 polegadas, como o ProBeam; ou realizar projeções de até 120 polegadas a curtas distâncias, como o CineBeam HU715, que projeta inclusive imagens a até 31,7 centímetros da parede.

Outra opção bastante interessante são os modelos CineBeam , que possuem design moderno e podem ser transportados com facilidade. Eles incluem ainda conexão Bluetooth, sintonização de canais e dependendo do modelo permitem o espelhamento de conteúdo e streamings, a partir da plataforma WebOS trazendo uma experiência smart ao dispositivo.

Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem

A Campanha Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem - da LG Electronics foi lançada no Brasil com o intuito de destacar as tecnologias exclusivas da LG e gerar experimentação dos produtos para mostrar que uma vez que o cliente vê e usa esses produtos, apaixona-se e vira um consumidor fiel. Com anos de pioneirismo em tecnologia e inovação, a Campanha Ver Para Crer é um convite da empresa para que os consumidores experimentem os produtos LG e comprovem por meio do uso que a marca oferece a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, com as características que Só a LG Tem. Confira os destaques no link: www.lg.com/br/ver-para-crer.

