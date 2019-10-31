從AI旅行管家切入，佈局全球市場，稀飯旅行獲8000萬A輪融資

創始人劉洺宇表示，目的地旅遊市場中，一部分企業專注於旅行產品預訂服務，一部分企業通過技術為用戶提供出行幫助，而稀飯旅行想要構建一個橋樑，通過大數據支撐下的智能技術服務，實現二者的徹底打通。

打造 AI 旅行管家，解決旅行中的諸多痛點

隨著科技發展和用戶旅遊消費的升級，更多的用戶選擇自由行、自駕游等旅行方式，但是在自由行中如何規划行程、購買旅行產品、體驗當地特色活動等方面，仍然存在很多問題尚未被解決。例如，遊客出行前，需要花費大量時間、精力規划行程和研究遊玩攻略，面臨海量同質化的旅行商品難以區分；旅行途中，線下導遊比較局限在某個景點且價格較貴，若不選擇線下導遊，遊客只能走馬觀花，尤其在一些人文特色、歷史底蘊豐富的景點，無法深度瞭解當地文化。

為了解決旅行中的這些痛點，創始人劉洺宇認為：「如何利用人工智能解決自助遊人群在行前、行中、行後的諸多問題，升級服務和旅行體驗是關鍵。未來，稀飯旅行打造的AI旅行管家，將用人工智能的服務方式顛覆傳統旅行，為旅行中的人們提供更簡單、便捷、高效的旅遊服務。『他』不僅能為用戶做智能語音景點講解，還能做用戶旅途中的貼心語音助手，與『他』進行智能對話；更能幫助用戶規劃個性化行程，按照用戶的需求及喜好智能匹配並推薦最適合 其 的旅行商品，成為年輕一代首選的『旅遊神器』。」

語音導覽作為切入點，在智能語音領域走出差異化

不同於行業內現行的語音導覽工具，稀飯旅行將會不斷擴大目的地語音導覽的內容數量、細化內容深度、強調內容特色，增加英語、日語、西班牙語、法語等多語種服務。稀飯旅行研發的語音導覽不僅在使用上會對用戶完全免費，而且在內容上更加注重旅遊景點講解的差異性。一方面，稀飯旅行利用全球目的地當地資源，海外團隊按區域實地考察調研，對旅遊景點在圖文、視頻、旅行產品等方面深入拓展，為用戶提供更加有趣的景點講解、名人故事、歷史回顧、情感分享等；另一方面，稀飯旅行將會開放語音導覽的「創作者」模式，遍及全世界各個國家的旅遊愛好者均可以自由上傳自己的圖文、語音、視頻等內容，分享自己的旅行故事、攻略及體驗等，增強互動性的同時讓語音講解更有溫度。

基於自身電商服務優勢，提升 AI 旅行管家效能

目前，稀飯旅行自營的官方平台稀飯旅行網、稀飯旅行app、稀飯旅行小程序SKU達10000+，主要 是 集中在日本、美國、澳新和歐洲，即將覆蓋到非洲區域，線上業務內容集中在目的地跟團游、目的地玩樂票券、精品小團、私人定制、郵輪旅行、自駕旅行、當地租車、境外簽證等多項旅行內容。稀飯旅行中文站自2018年年底上線後，英文站和日文站也分別與今年4月和7月上線。截止目前，線上銷售額已經過億。

稀飯旅行基於自身電商平台的優勢，對海量的旅行產品進行標準化入庫、分類和標籤化管理。在不斷深入挖掘消費者偏好的基礎上，對消費行為、消費數據進行深度分析，從簡單的行程預定，過渡到用AI旅遊管家為你規划行程、提供景點智能語音講解、精準匹配個性化旅行商品，從而獲得更加符合用戶需求的消費體驗。

全球目的地旅遊市場非常龐大，細分的垂直市場可達千億級的規模，可以說未來的發展潛力更是不容小覷。稀飯旅行表示，在未來3-5年的時間，將會立足中國、佈局全球，為全球出行用戶提供集食住行娛購一站式旅行信息智能化服務。實現公司未來三步走的的發展戰略。

第一步：繼續擴大目的地旅遊市場營銷規模，做好日本、美國、歐洲等區域的產品和服務，完善智能語音導遊系統。

第二步：通過海量的目的地資源信息整合，打造大數據行程智能規劃和打包系統，讓用戶根據自己的需求生成智能行程規劃，並且實現在線預訂和目的地線下體驗一站式服務。

第三步：通過進一步對旅遊生態鏈的挖掘分析，為用戶精準匹配旅行產品及服務，同時不斷創新旅遊體驗新方式，讓旅行更加隨心、便捷、舒適。

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