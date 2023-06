Congrès annuel 2023 de l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI) : s'achève avec succès, posant de nouveaux jalons en matière d'allergie et d'immunologie clinique

HAMBOURG, Allemagne, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique (EAACI) est heureuse d'annoncer la conclusion réussie de son Congrès annuel très attendu, qui s'est tenu à Hambourg, en Allemagne, du 9 au 11 juin. Le Congrès a réuni des experts de premier plan, des professionnels de la santé, des chercheurs et des représentants de l'industrie du monde entier, ce qui a donné lieu à des discussions, des avancées et des collaborations révolutionnaires dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique. Le Congrès a accueilli plus de 7 400 participants pendant les trois jours.

Le Congrès 2023 de l'EAACI s'est avéré être un événement exceptionnel, avec un large éventail de sessions et d'activités qui ont exploré l'avant-garde de la recherche sur l'allergie et l'immunologie. En mettant l'accent sur la médecine personnalisée et l'allergie de précision, le Congrès a mis en lumière des outils de diagnostic innovants, des biomarqueurs et des thérapies ciblées qui présentent un immense potentiel pour révolutionner les soins aux patients et les résultats des traitements. Les participants ont été éclairés par les dernières avancées et les applications pratiques qui façonneront l'avenir du domaine.

Tout au long du congrès, les participants ont engagé des discussions approfondies sur l'impact des facteurs environnementaux sur les maladies allergiques. Reconnaissant la prévalence croissante des allergies dans le monde, les sessions ont examiné l'influence du changement climatique, de la pollution et de l'urbanisation sur le développement des maladies. Ces discussions ont souligné la nécessité d'approches interdisciplinaires pour relever les défis environnementaux qui touchent la santé mondiale.

Le Congrès 2023 de l'EAACI a également proposé des sessions spécialisées sur des sujets émergents tels que les allergies alimentaires, l'asthme, l'immunothérapie, les allergies médicamenteuses et la dermatite atopique. Les experts ont partagé leurs résultats de recherche, leurs directives cliniques et leurs innovations thérapeutiques, offrant ainsi aux participants des informations précieuses sur ces domaines en constante évolution. De plus, des sessions consacrées à l'allergie et à l'immunologie pédiatriques ont permis des discussions approfondies sur les besoins spécifiques des jeunes patients.

« Nous sommes ravis du succès retentissant du Congrès annuel 2023 de l'EAACI, qui a réuni les meilleurs cerveaux dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique », a déclaré Stefano Del Giacco, président de l'EAACI. « Le congrès a présenté des avancées remarquables, favorisé la collaboration et établi de nouveaux jalons dans l'avancement des soins aux patients. Nous sommes immensément reconnaissants à tous les participants, conférenciers et sponsors qui ont fait de cet événement un énorme succès. »

« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous les conférenciers, présentateurs de résumés, participants, sponsors et représentants des médias pour leur participation active et leurs contributions au cours du congrès. Leur dévouement et leur engagement ont joué un rôle déterminant dans la réussite de cet événement prestigieux », a poursuivi Mohamed Shamji, vice-président des Congrès de l'EAACI.

L'EAACI est ravie d'annoncer que le prochain Congrès annuel se tiendra à Valence, en Espagne, du 31 mai au 3 juin 2024. Valence, connue pour sa riche histoire et sa communauté scientifique dynamique, offrira un cadre idéal pour le prochain rassemblement d'experts et de professionnels dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique.

Pour de plus amples renseignements et des mises à jour sur le Congrès annuel 2024 de l'EAACI et d'autres événements futurs, veuillez consulter le site https://eaaci.org/events/ . Suivez l'EAACI sur les réseaux sociaux et participez à la conversation en utilisant le hashtag #EAACI2023.

À propos de l'EAACI : L'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique (EAACI) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes atteintes de maladies allergiques et de troubles immunologiques cliniques. Fondée en 1956, elle est aujourd'hui la principale source d'expertise en Europe. Avec plus de 75 sociétés nationales d'allergologie et plus de 14 000 membres issus de plus de 120 pays, l'EAACI est la plus grande organisation professionnelle en Europe dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique.

