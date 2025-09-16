Congrès EADV 2025 : L'eczéma atopique est lié à un risque significativement plus élevé de pensées suicidaires

PARIS, 17 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude internationale présentée aujourd'hui au Congrès 2025 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV) révèle que les adultes atteints d'eczéma atopique (EA) sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des pensées suicidaires.

L'étude "Scars of Life", l'une des plus grandes enquêtes mondiales sur le lien entre l'EA et les idées suicidaires, a été menée auprès de 30 801 adultes dans 27 pays en 2024. Parmi eux, 15 223 étaient des adultes souffrant d'un EA actuel confirmé par un médecin, tandis que 7 968 adultes ne souffrant pas d'EA ont servi de témoins.

Les participants souffrant actuellement d'EA ont été regroupés par âge d'apparition de l'EA - enfance, adolescence ou âge adulte - et ont rempli un questionnaire en ligne détaillé contenant des informations sociodémographiques, des idées suicidaires autodéclarées, la sévérité des démangeaisons et des douleurs cutanées, la sévérité de l'EA et les expériences de stigmatisation liées à la peau.

Les résultats ont montré que 13,2 % des adultes atteints d'EA ont fait état d'idées suicidaires, contre 8,5 % des adultes non atteints d'EA. Tous les sous-groupes de l'EA - que l'affection ait débuté dans l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte - présentaient un risque plus élevé d'idées suicidaires que les témoins.

L'eczéma atopique, une maladie inflammatoire chronique de la peau qui touche plus de 200 millions de personnes dans le monde, se caractérise par des épisodes récurrents de sécheresse, de démangeaisons et d'inflammation de la peau. Au-delà des symptômes physiques, son impact sur la santé mentale est de plus en plus reconnu, de nombreuses personnes souffrant d'anxiété, de dépression et de stigmatisation sociale, en plus des défis quotidiens liés à la gestion de leur maladie.

Il est important de noter que l'étude a identifié plusieurs facteurs fortement associés aux idées suicidaires chez les adultes atteints d'EA. Les jeunes adultes, en particulier ceux de moins de 30 ans, étaient plus susceptibles de déclarer des pensées suicidaires (OR=1,6), tout comme les personnes souffrant d'obésité (OR=1,29).

Les caractéristiques cliniques ont également joué un rôle majeur : L'EI modéré à sévère a doublé le risque d'idées suicidaires (OR=2,01), tandis que le prurit (démangeaisons), la douleur cutanée et l'intensité globale élevée des symptômes ont tous été associés de manière significative à un risque accru.

Les facteurs psychosociaux et les facteurs liés au sommeil ont également contribué au risque. Les adultes ayant des idées suicidaires ont fait état de niveaux plus élevés de stigmatisation et de troubles du sommeil plus fréquents, l'insomnie mixte - difficulté à s'endormir et à rester endormi - étant notamment liée aux idées suicidaires (OR=1,78).

Le Dr Delphine Kerob, l'une des principales chercheuses, a déclaré : "Les résultats soulignent que les effets de l'eczéma atopique ne se limitent pas à la peau, les pensées suicidaires représentant un problème grave et fréquent qui est souvent négligé par les professionnels de la santé".

"En identifiant les principaux facteurs de risque à l'origine des idées suicidaires dans cette population, nous espérons que cette étude aidera les professionnels de la santé à mieux reconnaître et relever ces défis, afin de contribuer plus efficacement au bien-être général des patients".