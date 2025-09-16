Congreso EADV 2025: El eczema atópico se relaciona con un riesgo mucho mayor de pensamientos suicidas

PARIS, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio internacional presentado hoy en el Congreso 2025 de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV) revela que los adultos con eczema atópico (EA) tienen muchas más probabilidades de experimentar pensamientos suicidas.

Como una de las investigaciones globales más grandes para examinar la relación entre el EA y la ideación suicida, el estudio "Cicatrices de la Vida" encuestó a 30.801 adultos en 27 países en 2024. Entre ellos, 15.223 eran adultos con EA actual confirmado por un médico, mientras que 7.968 adultos sin EA sirvieron como grupo de control.

Los participantes con EA actual se agruparon por edad de aparición del EA (infancia, adolescencia o adulto) y completaron un cuestionario detallado en línea que capturaba información sociodemográfica, idea suicida autoinformada, gravedad de picazón y dolor de piel, gravedad del EA y experiencias de estigmatización relacionada con la piel.

Los resultados mostraron que el 13,2 % de los adultos con EA reportaron ideas suicidas, en comparación con el 8,5 % de los adultos sin EA. Todos los subgrupos de EA, independientemente de si la afección comenzó en la infancia, la adolescencia o la edad adulta, presentaron mayor probabilidad de idea suicida que los controles.

El eczema atópico, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo, se caracteriza por episodios recurrentes de piel seca, con picazón e inflamación. Más allá de los síntomas físicos, su impacto en la salud mental es cada vez más reconocido, y muchos experimentan ansiedad, depresión y estigma social, junto con los desafíos diarios de controlar su enfermedad.

Cabe destacar que el estudio identificó varios factores fuertemente asociados con la idea suicida en adultos con EA. Los adultos más jóvenes, en particular los menores de 30 años, fueron más propensos a reportar pensamientos suicidas (OR = 1,6), al igual que las personas con obesidad (OR = 1,29).

Las características clínicas también desempeñaron un papel importante: los EA de moderados a graves duplicaron las probabilidades de idea suicida (OR = 2,01), mientras que el prurito (picazón), el dolor de piel y la alta intensidad general de los síntomas se asociaron significativamente con un mayor riesgo.

Los factores psicosociales y del sueño contribuyeron aún más al riesgo. Los adultos con pensamientos suicidas reportaron mayores niveles de estigmatización y una mayor prevalencia de trastornos del sueño, con insomnio mixto (dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido) notablemente vinculado a la idea suicida (OR = 1,78).

La doctora Delphine Kerob, una de las investigadoras principales, comentó: "Los resultados destacan que los efectos del eczema atópico van más allá de lo superficial, y que los pensamientos suicidas representan una preocupación grave y frecuente que los profesionales de la salud suelen pasar por alto".

"Al identificar los principales factores de riesgo que subyacen a la idea suicida en esta población, esperamos que este estudio ayude a los profesionales sanitarios a reconocer y abordar mejor estos desafíos, contribuyendo así al bienestar general de los pacientes de forma más eficaz".