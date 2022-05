Conheça a importância do ácido hialurônico para manter a pele saudável

Produtos com ácido hialurônico têm se tornado os queridinhos do skincare. Mas, você sabe para que serve e quais são os benefícios dessa substância?

SÃO PAULO, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O ácido hialurônico é um ativo produzido pelo próprio corpo que tem propriedades hidratantes. A substância possui diversas funções que são benéficas para a saúde da pele, proporcionando mais elasticidade e maciez. Além de prevenir o envelhecimento, também faz o trabalho de restaurar a estrutura da pele.

Existem diversas possibilidades de utilização do ácido hialurônico. Atualmente, é possível encontrar o ativo em cremes, séruns e em forma injetável, como o Retsylane® SkinboostersTM e os preenchedores, que são capazes de atingir as camadas mais profundas da pele, diferentemente das soluções tópicas, que têm ações superficiais.

"Muitos pacientes me questionam qual forma de ácido hialurônico é melhor: injetável ou soluções tópicas. Os procedimentos injetáveis, como os skinboosters, proporcionam uma hidratação mais profunda e duradoura, porque mesmo sendo aplicados na região superficial da derme, penetram nas camadas mais profundas da pele, melhorando sua qualidade geral, diminuindo a rugosidade, aumentando a hidratação e luminosidade, e trazendo maciez. É considerado um produto seguro e eficaz para o tratamento e rejuvenescimento da face. Seus resultados podem ser potencializados com uma rotina de skincare adequada a cada tipo de pele, com soluções que contenham ácido hialurônico na sua formulação", esclarece a Dra. Livia Sabia (CRM-SC 12912).

Restylane® é reconhecido como o portfólio de ácido hialurônico mais completo do mercado¹, pois possui diferentes texturas de géis para tratar as regiões específicas da face, como olheiras, lábios, cicatrizes de acne e amenizar a aparência de rugas, como o famoso bigode chinês.

Restylane® SkinboostersTM, especificamente, atua como um reservatório dérmico de hidratação, deixando a pele não só mais hidratada, mas também com mais elasticidade, maciez e brilho. Pode ser aplicado na face, no colo, pescoço e mãos amenizando linhas finas, rugas e cicatrizes de acne.

Os produtos do portfólio Restylane® são usados em procedimentos estéticos pouco invasivos, que só podem ser realizados em consultórios de profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis. Estes profissionais são capazes de indicar o melhor protocolo de tratamento após a avaliação individual do paciente. Ficou interessado? Pergunte sobre Restylane® ao profissional que cuida da sua pele.

