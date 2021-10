Conheça as causas do excesso de oleosidade da pele facial e os cuidados que se deve ter com a pele oleosa

Especialista explica quais fatores podem desencadear a oleosidade no rosto e indica alguns cuidados para manter o equilíbrio da pele

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Aspecto brilhoso e poros dilatados são alguns dos sintomas da pele oleosa. E, apesar de haver muita informação sobre esse tipo de pele, há muitas dúvidas e mitos que assombram o assunto oleosidade do rosto. O mais comum deles é de que a pele oleosa está relacionada à falta de higiene ou que, no intuito de diminuir a oleosidade, a pele precisa ser lavada várias vezes ao dia. Na verdade, lavar o rosto mais do que duas vezes ao dia pode aumentar a oleosidade da pele, aquele famoso efeito rebote.

Então quais são as principais causas do excesso de oleosidade? São muitos fatores possíveis que vão desde alimentação até a não retirada de maquiagem. "A produção excessiva de sebo pode estar ligada à genética da pessoa, desequilíbrios hormonais, climas muito quentes, alguns medicamentos, alimentação, uso inadequado de cosméticos e dermocosméticos. Para identificar qual a possível causa, é fundamental consultar um dermatologista", comenta a Dra. Manuela Possente Correia da Silva (CRM-SP 192733).

Por que, geralmente, a oleosidade no rosto se apresenta na testa, nariz e queixo (zona T)? Segundo a dermatologista, essa área concentra uma maior quantidade de glândulas sebáceas e, por esse motivo, quando há um desequilíbrio na produção de sebo, a região T é a mais afetada.

Para amenizar a oleosidade da pele, a médica ressalta como ponto principal a escolha dos produtos corretos. "Deve-se inserir na rotina de skincare produtos de higienização, hidratação e fotoproteção específicos para pele oleosa que tenham ação seborreguladora e efeito matificante".

Como opção, a linha Dermotivin® Oil Control oferece higienizadores em diversas texturas para peles muito oleosas: sabonete em barra (90g), líquido (70 mL, 120 mL e 300 mL) e em espuma (130mL). Todas as versões possuem ingredientes que regulam a produção excessiva de sebo1-4, proporcionam uma sensação refrescante, e efeito adstringente e matificante5-7.

Segundo estudo clínico desenvolvido pela marca, 96,7% dos usuários de Dermotivin® Oil Control notaram diminuição da oleosidade e melhora da aparência geral da pele*. E, por conter SebarylTM - um complexo com ingredientes que melhoram a aparência e o sensorial da pele oleosa -, a fórmula de Dermotivin® Oil Control reduz não só a oleosidade como o aspecto brilhoso do rosto8**.

Mas, apesar do skincare ser uma etapa fundamental, a Dra Manuela reforça a necessidade de avaliar mais a fundo a causa do excesso de oleosidade e tratar o motivo principal.

