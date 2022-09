CONHEÇA OS VENCEDORES DO WISE AWARDS DE 2022

DOHA, Catar, 18 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Seis projetos pioneiros que abordam os desafios educacionais globais foram reconhecidos pelo WISE, uma iniciativa da Qatar Foundation, por sua contribuição positiva para a educação e a sociedade. Os vencedores do WISE Awards de 2022 são:

O Opportunity EduFinance da Opportunity International (EUA) ajuda as crianças a acessar escolas de qualidade por meio de financiamento social. O projeto oferece assistência técnica a instituições financeiras para lançar e desenvolver Carteiras de Financiamento da Educação; e capacita as escolas dessas carteiras para se tornarem mais sustentáveis financeiramente e aumentar a qualidade da educação ao longo do tempo.

O Educating for Wellbeing da AtentaMente (México) concentra-se no desenvolvimento da competência social e emocional de adultos (SEC), promovendo o bem-estar dos educadores e criando ambientes de cuidado nas salas de aula e nas escolas, proporcionando aos alunos um ambiente de aprendizagem seguro. Em três anos, 12.500 diretores, professores e autoridades educacionais de pré-escolas receberam treinamento da EW.

O Childcare Social Franchising da Kidogo (Quênia) foi desenvolvido para apoiar mulheres empreendedoras a administrar seus próprios centros de educação infantil, permitindo que crianças recebam qualidade, educação e atendimento e a preços acessíveis. A Kidogo é agora a maior rede de cuidados infantis no Quênia, com mais de 750 franquias que atendem aproximadamente 16 mil crianças.

O Remake Learning (EUA) conecta os alunos com experiências de aprendizado que estimulam a criatividade e a imaginação dentro e fora da sala de aula. Trata-se de uma rede de pares de mais de 1.200 membros que reúne educadores e inovadores para criar oportunidades de aprendizado envolventes para os alunos - e depois apoiá-los à medida que navegam pelas rápidas mudanças sociais e tecnológicas.

O The Internet Free Education Resource Bank da Education Above All (Catar) é uma coleção universalmente acessível de tecnologia livre e de poucos recursos que requer recursos de aprendizagem com base em projetos para uma abordagem de aprendizagem liderada por estudantes. Esta solução adaptativa atingiu mais de 827 mil alunos em mais de 14 países com mais de 30 parceiros, incluindo alunos marginalizados em assentamentos de refugiados, comunidades rurais remotas e contextos urbanos carentes.

O Climate Change Problem Solvers da Reap Benefit Foundation (Índia) desenvolveu a plataforma Solve Ninja para estimular os jovens orientados para a ação e as habilidades do século XXI por meio de ações locais. Aproveitando o poder da mobilização de base, tecnologia e comunidades orientadas para a ação, mais de 112.018 Solve Ninjas realizaram mais de 94 mil ações relacionadas a questões climáticas e cívicas nacionalmente.

Os vencedores do WISE Awards serão homenageados em Doha em uma cerimônia exclusiva. Além da visibilidade e das oportunidades de networking dentro da Comunidade WISE, cada vencedor receberá USD 20 mil.

