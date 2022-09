ENTDECKEN SIE DIE GEWINNER DER 2022 WISE AWARDS

DOHA, Katar, 18. September 2022 /PRNewswire/ -- Sechs bahnbrechende Projekte, die sich mit globalen Bildungsherausforderungen befassen, wurden von WISE, einer Initiative der Qatar Foundation, für ihren positiven Beitrag zu Bildung und Gesellschaft ausgezeichnet. Die Gewinner der 2022 WISE Awards sind:

Opportunity EduFinance by Opportunity International (USA) hilft Kindern durch soziale Finanzierung beim Zugang zu hochwertigen Schulen. Es bietet Finanzinstitutionen technische Unterstützung bei der Einrichtung und dem Ausbau von Bildungsfinanzierungsportfolios und schult die Schulen in diesen Portfolios, damit sie finanziell nachhaltiger werden und die Qualität der Bildung im Laufe der Zeit steigern können.

Educating for Wellbeing by AtentaMente (Mexiko) konzentriert sich auf die Entwicklung der sozialen und emotionalen Kompetenz von Erwachsenen, indem es das Wohlbefinden von Pädagogen fördert und eine fürsorgliche Umgebung im Klassenzimmer und in der Schule schafft, die den Schülern ein schützendes Lernumfeld bietet. In drei Jahren wurden 12 500 Vorschuldirektoren, Lehrer und Bildungsbehörden in EW geschult.

Childcare Social Franchising by Kidogo (Kenia) wurde entwickelt, um Frauen als Unternehmerinnen zu unterstützen, die ihre eigenen Kinderbetreuungseinrichtungen leiten, um Kleinkindern eine qualitativ hochwertige und erschwingliche Bildung und Betreuung zu ermöglichen. Kidogo ist heute das größte Kinderbetreuungsnetz in Kenia mit mehr als 750 Franchisebetrieben, die rund 16 000 Kinder betreuen.

Remake Learning (USA) vermittelt Schülern Lernerfahrungen, die Kreativität und Fantasie innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers fördern. Es handelt sich um ein Peer-Netzwerk mit über 1 200 Mitgliedern, das Pädagogen und Innovatoren zusammenbringt, um ansprechende Lernmöglichkeiten für Schüler zu schaffen - und sie dann bei der Bewältigung des raschen sozialen und technologischen Wandels unterstützt.

The Internet Free Education Resource Bank von Education Above All (Qatar) ist eine universell zugängliche Sammlung von technologiefreien und ressourcenarmen projektbasierten Lernressourcen für einen schülergeführten Lernansatz. Diese adaptive Lösung hat mehr als 827 000 Lernende in mehr als 14 Ländern mit mehr als 30 Partnern erreicht, darunter auch marginalisierte Lernende in Flüchtlingssiedlungen, abgelegenen ländlichen Gemeinden und unterversorgten städtischen Kontexten.

Climate Change Problem Solvers by Stiftung Reap Benefit (Indien) hat die Solve Ninja Plattform entwickelt, um handlungsorientierte Jugendliche und die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts durch lokale Aktionen zu motivieren. Durch die Nutzung der Kraft der Mobilisierung an der Basis, der Technologie und aktionsorientierter Gemeinschaften haben über 112 018 Solve Ninjas landesweit mehr als 94 000 Aktionen im Zusammenhang mit Klima- und Bürgerfragen durchgeführt.

Die Gewinner der WISE Awards werden in Doha in einer exklusiven Zeremonie gefeiert. Neben der Sichtbarkeit und den Vernetzungsmöglichkeiten als Teil der WISE Community erhält jeder Gewinner 20 000 US-Dollar (US).

Für weitere Informationen http://www.wise-qatar.org/wise-awards

Für Presseanfragen: Lina Lahlou, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/969958/Wise_Logo.jpg

SOURCE WISE