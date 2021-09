Conheça toda a linha de higienizadores Dermotivin® e entenda a importância de escolher o sabonete facial ideal para o seu tipo de pele

Para quem está com alguma maquiagem aplicada no rosto, o primeiro passo para uma higienização correta é tirar essa maquiagem. Feito isso, com o rosto úmido, deve-se aplicar o sabonete facial – que pode ser em barra, líquido ou em espuma-, e espalhar com movimentos circulares e suaves. Para enxaguar, utilize água fria ou morna até retirar todo o produto e seque com uma toalha limpa e macia pressionando levemente o rosto, sem esfregar.

Como opção para a limpeza facial, Dermotivin® conta com diversas linhas e texturas para os mais variados tipos de pele: secas ou sensibilizadas, mistas a oleosas, muito oleosas e acneicas, ou seja, tem a expertise ideal para cada necessidade da pele.

Peles secas ou sensibilizadas precisam de um cuidado especial na hora da higienização, pois, por conta da sensibilidade da pele, usar produtos com ingredientes muito abrasivos, pode irritar e sensibilizar ainda mais. Para esse tipo de pele, é fundamental optar por sabonetes que promovam limpeza profunda e suave.

A linha Dermotivin® Soft é indicada para peles secas ou sensibilizadas. Sua tecnologia Soft Complex*, limpa profundamente sem ressecar e forma um filme protetor hidratante e não oleoso sobre a pele.

Mas aqueles(as) que têm a pele mista, oleosa e/ou acneica também precisam ter um cuidado redobrado nessa etapa, pois há vários erros comuns tidos como certos e que precisam ser desmistificados. Um destes erros é acreditar que a pele oleosa já é hidratada e que, por conta disso, não precisa de mais hidratação. Existe ainda o mito de que lavar o rosto várias vezes ao dia e utilizar esfoliantes com muita frequência também diminuirão a oleosidade da pele mista a oleosa. Mas, na verdade, isto pode ser prejudicial por causar um efeito rebote e deixar a pele ainda mais oleosa.

Sendo assim, presume-se que o uso de higienizadores específicos para peles mistas, oleosas, muito oleosas e acneicas também é fundamental. Dermotivin® conta com alguns produtos que podem ajudar:

Dermotivin® Original: indicado para peles mistas a oleosas, promove uma higienização eficaz e equilibrada removendo as impurezas sem agredir ou ressecar. Conta com ingredientes que proporcionam ação regeneradora, emoliente e suavizante, como aloe vera, calêndula e derivados do óleo de coco, resultando em uma pele limpa e macia.

Dermotivin® Oil Control: para quem sofre com a pele muito oleosa e adora uma sensação refrescante, a linha Dermotivin® Oil Control, que inclui agente refrescante e prolonga a sensação de pele limpa, pode ser uma grande aliada. Além de ter fórmula eficaz para redução e controle da oleosidade, conta com efeito adstringente e ação matificante, que reduz o excesso de brilho.

Dermotivin® Salix: indicado para peles muito oleosas a acneicas, Dermotivin® Salix promove uma higienização profunda desobstrutiva com fórmula concentrada e com tripla ação – secativa, antisséptica e bactericida**. A ação secativa ocorre por conta do ácido salicílico que há em sua composição. Ele auxilia na desobstrução profunda dos poros e na renovação celular.

Dermotivin® tem também um esfoliante facial que foi desenvolvido para atender as necessidades de todos os tipos de pele. O Dermotivin® Scrub possui microesferas de sílica que esfoliam a pele e removem as células mortas.

Para todos os higienizadores a recomendação é que a limpeza seja feita diariamente, de 1 a 2 vezes por dia, de acordo com a necessidade ou recomendação do dermatologista.

Antes da utilização de qualquer produto, é importante consultar um dermatologista, pois ele é o profissional que melhor entende as necessidades da pele e pode recomendar a melhor forma de utilizar os produtos. Em caso de gestantes ou lactantes é importante também conversar com um ginecologista antes de utilizar qualquer produto.

Sobre a Galderma

A Galderma, é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa está avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://linhadermotivin.com.br

*Apresentação Foam e Líquido

** - Barra - elimina 99,9%: Flora microbinana transiente da pele; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus

-Líquido - elimina 99,9%: Escheria coli; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella choleraesuis; Staphylococcus aureus; Serratia marcescens; Candida albicans

